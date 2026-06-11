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Jeudi, 11 juin 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 29 s

Péribonka

Une nouvelle saison vibrante à l’Île du Repos

Le 11 juin 2026 — Modifié à 10 h 00 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Près d’une quarantaine de spectacles, d’événements et d’activités font partie de la programmation 2026 de l’Auberge Île du repos, présentée dans un cadre naturel et intime.

Il s’agit de la 43e saison de spectacles lancée sur cette île privée située sur la rivière Péribonka. Le directeur général et artistique, Bernard Duchaine, déploie beaucoup d’efforts pour offrir au public une programmation diversifiée. Il souhaite mettre en lumière les arts de la scène à travers plusieurs disciplines, dont la chanson, l’humour, la danse et l’univers du conte. Une exposition photographique vient également enrichir la programmation.

La salle de spectacle de 130 places accueille autant des artistes émergents que des figures connues de la scène musicale. « Cette année, j’ai quelques noms importants. Gilles Valiquette ne sort pas toutes les années. Cette année, il va être avec Monique Fauteux qui est une grande choriste qui a longtemps été avec Harmonium. »

Les artistes Claire Pelletier, Daniel Boucher et David Jalbert feront aussi un tour à l’Île du repos lors des prochains mois.

Bernard Duchaine est particulièrement fier d’avoir réussi à mettre la main sur l’auteur-compositeur-interprète Tire le Coyote. « Je l’ai rencontré en février, à Québec. Il m’a expliqué qu’il comptait faire les festivals ainsi que les contrats déjà prévus pour l’été et l’automne. Ensuite, il souhaitait prendre une pause pour écrire un nouvel album. Il travaille d’ailleurs déjà sur un nouveau spectacle prévu pour 2027 », raconte-t-il.

« Je l’ai invité à venir roder ce spectacle à l’Île du repos, et l’idée lui a plu. Les démarches ont été assez longues à finaliser. Il était très occupé. Finalement, ça a marché. On va l’avoir ici avec son spectacle solo », se réjouit-il.

La nouvelle programmation met aussi de l’avant plusieurs genres musicaux tels que le folk, le soul, la pop, le jazz, l’indie, le punk et plus encore.

L’Île du repos est un lieu unique qui propose hébergement, spectacles, plein air et restauration. La salle de spectacle intimiste permet une belle proximité entre les artistes et le public.

Soulignons que le lancement de la programmation s’est déroulé le 6 juin dernier. Pour l’occasion, Kaëlla et Les Fatiquantes étaient en prestation.

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