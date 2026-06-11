Festivalma dévoile la programmation de La Grande Nuit d’Alma

Festivalma a levé le voile sur la programmation de La Grande Nuit d’Alma, qui se tiendra le 11 juillet prochain à compter de 16 h, au centre-ville. L’événement promet une soirée festive avec une offre entièrement gratuite mêlant musique, arts et animations pour tous les âges.

Pour cette édition, la diversité musicale sera à l’honneur. Le public pourra notamment écouter de grands classiques grâce à des prestations de reprises, découvrir des sonorités de rock alternatif et se laisser porter par des influences soul.

La Grande Nuit d’Alma accueillera également la Tournée du 350e de Chicoutimi, qui fera escale dans la municipalité dans le cadre de ses célébrations. De plus, plusieurs animations viendront enrichir l’expérience des festivaliers. L’artiste Joëlle Côtélette proposera une œuvre collective et une fanfare de tambours ambulants animera les rues avec plusieurs apparitions au cours de la soirée.

Parmi les autres activités prévues, un casse-tête géant à peindre, un mini-golf et un kiosque d’animation permettront aux visiteurs de prolonger leur expérience. Des surprises ponctueront également la programmation, qui se conclura en beauté avec des feux d’artifice.

Les spectacles se déploieront sur deux scènes distinctes : la scène Cogeco, installée devant l’église, et la scène du 350e, aménagée sur le Mix Bus. Une fois la programmation extérieure terminée, la population sera invitée à poursuivre les festivités dans les bars du centre-ville.