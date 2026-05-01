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Un Saguenéen veut battre un record Guinness à coups de festivals

Émile Boudreau
Le 01 mai 2026 — Modifié à 07 h 31 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Cet été, le Saguenéen Julien Renaud se lance un défi à la mesure de sa passion : battre le record Guinness du plus grand nombre de festivals visités en 30 jours. Selon Radio-Canada, il tentera de surpasser le record actuelle de 26 festivals, ce qui l’obligera à en fréquenter au moins 27 au cours d’un seul mois.

Sa demande officielle a été acceptée jeudi par l’organisation Guinness World Records, donnant ainsi le feu vert à cette ambitieuse aventure. Codirecteur du Centre de solidarité internationale du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSI), Julien Renaud devra toutefois se plier à un processus de validation rigoureux afin que sa performance soit reconnue.

Le cahier des charges imposé par l’organisation est strict. Pour chaque festival visité, il devra fournir des preuves détaillées, dont des photos des événements, les billets achetés, un itinéraire complet ainsi que la signature de deux témoins attestant de son arrivée et de son départ.

À l’heure actuelle, le Saguenéen est en pleine planification. Il passe au peigne fin la programmation de dizaines d’événements afin d’établir un parcours réaliste. Il prévoit tenter l’exploit entre la mi-juillet et la mi-août, période de haute saison des festivals. Parmi les artistes qu’il espère voir cet été figurent notamment Angine de Poitrine, Gwen Stefani, Marie Céleste et Lou-Adriane Cassidy.

Le financement représente aussi un enjeu important. Bien que quelques festivals lui aient offert des laissez-passer, Julien Renaud est toujours à la recherche de commanditaires pour couvrir ses frais de déplacement et de nourriture.

Cette ambition hors norme est alimentée par un amour pour la musique. Il y a quatre ans, il a commencé à fréquenter les festivals et attrapé la piqûre. Cette première année-là, il avait assisté à 63 spectacles. L’année suivante, il en voyait 110, avant d’enchaîner 170 spectacles l’été dernier. Un parcours qui le mène aujourd’hui à viser un record mondial.

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