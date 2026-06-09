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Mardi, 09 juin 2026

Faits divers

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Lac Saint Jean

Une enquête de la SQ ouverte après un cas présumé d’intoxication

Le 09 juin 2026 — Modifié à 07 h 30 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une enquête a été ouverte par la Sûreté du Québec (SQ) à la suite d’un cas présumé d’intoxication non consentie d’une adolescente de 15 ans lors d’un festival au LacSaintJean, au cours du weekend.

L’affaire a attiré l’attention après la publication, sur Facebook, du témoignage de la mère, originaire de SaintFélicien, rapporte Radio-Canada. Partagée près de 900 fois en quelques heures, la publication décrit la soirée éprouvante vécue par sa fille, accompagnée d’une amie, alors qu’elles participaient à un festival samedi soir. Selon la mère, l’adolescente aurait été intoxiquée à son insu, possiblement à l’aide d’une seringue alors qu’elle se trouvait dans une foule.

Rapidement prise de malaises, la jeune fille a dû être transportée en ambulance vers un centre hospitalier. Sur place, son état se serait détérioré : hallucinations, perte de la vue temporaire et épisodes d’hyperventilation auraient été observés. Deux jours après les faits, l’adolescente affirmait encore ressentir certains effets, notamment des étourdissements.

La Sûreté du Québec confirme qu’une enquête est en cours. Les autorités attendent actuellement les résultats d’analyses toxicologiques qui permettront de déterminer si une substance a bel et bien été administrée et, le cas échéant, laquelle.

Ce nouvel incident présumé rappelle des cas similaires rapportés l’an dernier, lors de plusieurs événements de la région, dont le Festival de la gourgane d’Albanel et le Festival country de Labrecque. Des participantes avaient alors affirmé avoir été intoxiquées par des substances inconnues, incluant possiblement du GHB. Toutefois, après enquête, les dossiers avaient été fermés faute de preuves suffisantes ou parce que les allégations s’étaient révélées non fondées.

Face à ces situations, la SQ appelle à la vigilance. Elle recommande notamment aux festivaliers de surveiller attentivement leurs boissons, de se les procurer uniquement auprès de points de vente officiels, de ne pas les partager et de demeurer accompagnés en tout temps.

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