Le pavillon Kirouac revu et amélioré

Le Camp musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean a officiellement inauguré son pavillon Kirouac, entièrement reconstruit au courant de la dernière année au coût de près d’un million de dollars.

Le projet a été annoncé en mai 2025. À ce moment, il manquait environ 137 000 $ pour boucler le financement. Les travaux ont néanmoins pu débuter et le manque à gagner a été comblé entre-temps.

Le montage financier final comprend un appui de 690 000 $ du gouvernement du Québec, une subvention de 40 000 $ de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, une autre de 20 000 $ de Développement économique Alma-Lac-Saint-Jean et une troisième de 50 000 $ offerte par Desjardins. Le reste a été amassé par le Camp musical lui-même, notamment auprès de la communauté et des d’affaires de la région.

Un bâtiment remarquable

Selon David Ellis, chargé de projet et directeur artistique du Camp musical, « l’ancien bâtiment été trop endommagé pour être sauvé. Il a fallu repartir de zéro. » Situé à quelques pas de l’édifice principal, le nouveau pavillon comprend une grande salle de rassemblement, deux studios pour l’enseignement et les réunions ainsi qu’une cuisine et deux salles de bains.

La grande salle de rassemblement servira aux répétitions des grands ensembles musicaux, aux cours de danse, aux locations privées et aux événements communautaires, car, dès le départ, rappelle David Ellis, « le but du projet, c’était aussi que toute la communauté puisse profiter du bâtiment parce qu’il y avait un besoin pour ça à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Le site, en tant que camp musical, est fonctionnel de huit à neuf semaines par année. Nous avons donc ajouté des possibilités d’utilisation pour que les gens puissent utiliser les installations douze mois par année. »

Le conseil d'administration souhaite en effet que le bâtiment, dont l’isolation permet une utilisation en hiver, soit accessible douze mois par an. Alliant efficacité de la modernité et la familiarité du rustique, l’ambiance du nouveau pavillon est décrite comme « à la fois chaleureuse et accueillante ».

Les revenus issus de la location seront réinjectés dans le maintien des activités du Camp musical.

Autres interventions

David Ellis précise que d’autres interventions ont été effectuées parallèlement à la construction du nouveau pavillon.

La toiture et la fenestration d’autres pavillons ont notamment été réparées, tandis que l’infrastructure matérielle du réseau Internet a été entièrement remplacée pour tout le camp. Le système de pompage de l’eau potable a également été mis à niveau.

Rappelons que le Camp Musical est une institution régionale sans but lucratif de formation et de diffusion musicales, ayant un rayonnement à l’échelle du Québec et hors Québec, reconnu pour la qualité de son enseignement qui assure le succès du processus d’apprentissage de toutes les formes de musique auprès des jeunes et des adultes de tout âge. Durant la saison estivale, on peut y apprécier une programmation de concerts variée et de qualité mettant en valeur des artistes de réputation québécoise, canadienne et internationale.