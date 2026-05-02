SUIVEZ-NOUS

Samedi, 02 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 22s

Le Salon moto et VTT de Métabetchouan attire les foules cette fin de semaine

Janick Émond
Le 02 mai 2026 — Modifié à 12 h 59 min
Par Janick Émond - Journaliste

La troisième édition du Salon moto et VTT de Métabetchouan bat son plein ce week-end à Métabetchouan. L’événement, qui se déroule ce samedi et dimanche, rassemble un grand nombre d’exposants et de visiteurs.

Depuis l’ouverture du salon, une vingtaine d’exposants ont envahi le site pour présenter les dernières nouveautés en matière de motos, de VTT, d’équipements et d’accessoires spécialisés.

Des concessionnaires, des fabricants et des passionnés partagent leur expertise avec les visiteurs. Les démonstrations et présentations suscitent un fort engouement, autant chez les connaisseurs que chez les curieux.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Opération d’effarouchement des oiseaux migrateurs dans la région
Publié à 12h00

Opération d’effarouchement des oiseaux migrateurs dans la région

La Fédération de l’UPA du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean lance, du 3 au 24 mai, son opération d’effarouchement des oiseaux migrateurs en milieu agricole. L’initiative vise à limiter les dommages causés aux cultures par des espèces comme la grande oie des neiges, qui utilisent les terres agricoles comme prairies lors de leur passage printanier. Selon ...

LIRE LA SUITE

L’Université du Québec à Chicoutimi célèbre plus de 1 700 diplômés
Publié à 7h00

L’Université du Québec à Chicoutimi célèbre plus de 1 700 diplômés

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) tient aujourd’hui, le samedi 2 mai, sa Collation des grades annuelle au Pavillon sportif, une journée marquée par deux cérémonies soulignant la réussite de 1 720 nouvelles diplômées et nouveaux diplômés. La cohorte 2026 de l’UQAC regroupe précisément 1 158 personnes diplômées au baccalauréat, 508 à la ...

LIRE LA SUITE

Un brunch d’accueil rempli de succès à Métabetchouan-Lac-à-Croix
Publié hier à 12h00

Un brunch d’accueil rempli de succès à Métabetchouan-Lac-à-Croix

Le brunch d’accueil destiné aux nouveaux arrivants de Métabetchouan-Lac-à-Croix, le 18 avril dernier, a été une véritable réussite. Après tout, quoi de mieux que de partager un repas pour apprendre à se connaître? Plus d’une vingtaine de personnes aux origines variées ont pris part à l’activité d’intégration. Plusieurs provenaient notamment du ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES