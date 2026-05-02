Le Salon moto et VTT de Métabetchouan attire les foules cette fin de semaine

La troisième édition du Salon moto et VTT de Métabetchouan bat son plein ce week-end à Métabetchouan. L’événement, qui se déroule ce samedi et dimanche, rassemble un grand nombre d’exposants et de visiteurs.

Depuis l’ouverture du salon, une vingtaine d’exposants ont envahi le site pour présenter les dernières nouveautés en matière de motos, de VTT, d’équipements et d’accessoires spécialisés.

Des concessionnaires, des fabricants et des passionnés partagent leur expertise avec les visiteurs. Les démonstrations et présentations suscitent un fort engouement, autant chez les connaisseurs que chez les curieux.