Un début de saison fortement attendu au Club de golf Lac-Saint-Jean 

Malgré un léger retard causé par un hiver plus tenace, la préparation de la prochaine saison de golf est bel et bien lancée au Club de golf Lac-Saint-Jean, à Saint-Gédéon. Le directeur général, Gérard Lessard, se montre d’ailleurs confiant à l’aube de l’ouverture prévue en mai.

« Je dirais qu’on a une dizaine de jours de retard par rapport à l’an passé sur la préparation de la prochaine saison, en raison de toute la neige qui prend du temps à partir. Mais on a commencé le 18 avril à enlever quelques toiles sur les terrains déjà », explique-t-il.

Si la météo collabore au cours des prochains jours, le reste des opérations devrait s’enchaîner rapidement.

Ce printemps marque aussi la confirmation d’un virage amorcé à l’automne dernier pour améliorer la qualité du terrain.

« On a installé plus de toiles et fermé un peu plus tôt à l’automne pour appliquer des produits afin de garder une meilleure qualité des verts. Et à date, c’est un beau succès. On a des terrains qui sortent en excellente condition, une qualité qu’on a normalement seulement rendue en été. Ça va être très beau dès l’ouverture. »

Enthousiasme

Au-delà des conditions de jeu, l’enthousiasme est palpable du côté de la clientèle. Le club anticipe une saison occupée, portée notamment par un intérêt marqué chez les jeunes.

« L’an dernier, on avait 58 juniors membres du club. Cette année, ça va exploser, on a beaucoup de demandes. »

Il attribue en partie cette croissance au travail de promotion effectué dans les écoles, notamment par le responsable du programme junior.

« On a une belle relève qui s’installe, et on investit dans l’équipement pour qu’ils apprennent correctement et qu’ils aient le goût de continuer. »

La tendance est également positive du côté des membres adultes.

« La vente de cartes de saison va très bien, on a beaucoup de nouveaux. On se dirige vers une légère augmentation du nombre total de membres cette année », ajoute-t-il.

Nouveautés

Parmi les nouveautés, les golfeurs découvriront une boutique entièrement revue.

« On a agrandi et amélioré la boutique afin d’avoir une plus grande offre de matériel, de bâtons, de vêtements. On avait beaucoup de demandes, et on a écouté nos membres », mentionne M. Lessard.

Enfin, la saison estivale sera marquée par la tenue de plusieurs compétitions d’envergure, dont le Championnat provincial junior, du 5 au 9 juillet.

« Une centaine des meilleurs golfeurs juniors de la province vont débarquer chez nous, c’est un événement majeur. On espère que ça va stimuler les jeunes d’ici et permettre au club de se faire une belle réputation auprès des meilleurs joueurs du Québec. »