25 citoyens de la région remerciés pour leur influence positive

La cérémonie de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec, tenue le vendredi 1er mai, à la Base des forces canadiennes de Bagotville, a permis à 25 citoyennes et citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean d’être honorés pour leur contribution à la société québécoise.

Au total, 23 Médailles de la Lieutenante-gouverneure dans les catégories Jeunesse, une dans la catégorie Aîné(e)s et une dans la catégorie Premières Nations ont été remises.

Les Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec visent à reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement de soi des citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la province.