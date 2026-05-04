SUIVEZ-NOUS

Lundi, 04 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 18 s

Itinérance

La SDC d’Alma veut renforcer le sentiment de sécurité au centre-ville

Émile Boudreau
Le 04 mai 2026 — Modifié à 08 h 50 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

En collaboration avec la Ville d’Alma, la Société de développement commercial (SDC) d’Alma met en place un projet pilote visant à améliorer le sentiment de sécurité au centre-ville, rapporte Radio-Canada.

L’initiative prévoit l’embauche d’une personne-ressource qui aura pour mandat de circuler quotidiennement dans le secteur afin d’assurer une présence humaine et de rassurer à la fois les commerçants et la clientèle. Celui-ci devrait entrer en fonction avant la fin du mois de mai.

Contrairement à ce que son rôle pourrait laisser croire, cette personne ne sera ni un agent de sécurité ni un travailleur de rue. La SDC précise toutefois que l’approche se veut avant tout humaine. L'agent ne disposera donc d’aucun pouvoir d’arrestation, l’objectif n’étant pas la répression. En cas de situation tendue ou de crise, il agira plutôt comme premier point de contact pour tenter de désamorcer les conflits et éviter une escalade.

Selon la SDC, le projet répond à une demande formulée par ses membres à la suite d’une augmentation d’altercations et de bris d’équipement observés au centre-ville d'Alma au cours des dernières années.

Le projet pilote est financé en parts égales par la SDC et la Ville d’Alma. La municipalité dit appuyer cette initiative en raison du peu de soutien provenant du gouvernement du Québec. La mairesse d’Alma en profite pour réitérer son appel au gouvernement provincial afin qu’il en fasse davantage pour soutenir les villes confrontées aux enjeux liés à l’itinérance.

Du côté de Travail de rue d’Alma, des réserves sont exprimées face à la mesure, bien que l’organisme comprenne la volonté de la Ville et de la SDC de ne pas rester inactives devant la situation.

Les intervenants de l’organisme notent par ailleurs une hausse de l’intolérance envers les personnes en situation d’itinérance à Alma. Ils observent un ras-le-bol généralisé de la population, accompagné de la fermeture de plusieurs lieux et d’une réduction des ressources accessibles à cette population vulnérable.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

25 citoyens de la région remerciés pour leur influence positive
Publié à 14h30

25 citoyens de la région remerciés pour leur influence positive

La cérémonie de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec, tenue le vendredi 1er mai, à la Base des forces canadiennes de Bagotville, a permis à 25 citoyennes et citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean d’être honorés pour leur contribution à la société québécoise. Au total, 23 Médailles de la Lieutenante-gouverneure dans les ...

LIRE LA SUITE

Deux bénévoles de la région honorés aux prix Hommage bénévolat-Québec
Publié à 12h00

Deux bénévoles de la région honorés aux prix Hommage bénévolat-Québec

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, ainsi que la députée de Roberval, Nancy Guillemette, ont tenu à souligner l’engagement de deux bénévoles de la région lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, tenue le 21 avril dernier. Une première distinction a été décernée à ...

LIRE LA SUITE

Début du recensement canadien ce lundi
Publié à 8h00

Début du recensement canadien ce lundi

C’est ce lundi 4 mai que va débuter le recensement canadien qui revient à tous les cinq ans. Chaque ménage recevra une trousse qui permettra de dresser le portrait de la population au pays. Cet exercice, obligatoire pour tous, permet de recueillir des données démographiques, sociales et économiques pour chaque habitant canadien. Dans les ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES