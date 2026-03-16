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Lundi, 16 mars 2026

Faits divers

Temps de lecture : 33s

Conditions météorologiques

Suspension des cours au Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 16 mars 2026 — Modifié à 07 h 31 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les conditions météorologiques difficiles forcent la suspension des cours pour toute la journée dans l’ensemble des établissements du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean.

La mesure touche les écoles primaires et secondaires, ainsi que la formation professionnelle et de la formation générale des adultes. Malgré cela, les services de garde dans les écoles primaires demeurent ouverts afin de soutenir les familles qui en ont besoin. L’école secondaire Autentis, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, suspend aussi ses cours.

Du côté de l’enseignement supérieur, le Collège d’Alma a également annoncé la suspension des cours, tant à la formation régulière qu’à la formation continue. L’établissement précise aussi que les membres du personnel qui ne sont pas en mesure de se présenter au travail en raison de la météo doivent communiquer avec leur supérieur afin de convenir d’une entente.

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