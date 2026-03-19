Le Jeannois Charles Tremblay au sommet des compteurs 

À sa troisième saison dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), l’attaquant félicinois Charles Tremblay a atteint un nouveau sommet. Le joueur du Cool FM de Saint-Georges a terminé la saison au premier rang des pointeurs du circuit avec une récolte de 48 points, à égalité avec Anthony DeLuca et Pierre-Maxime Poudrier.

Tremblay a complété la campagne avec une fiche de 19 buts et 29 passes, signant ainsi une deuxième saison consécutive de plus de 40 points. Un exploit qui s’ajoute à ses débuts remarqués dans la ligue, alors qu’il avait été nommé recrue de l’année lors de sa première saison.

Malgré cette performance, le principal intéressé demeure humble face à ses succès.

« En toute franchise, je n’ai pas vraiment rien fait de différent cette année pour réussir à terminer au sommet des pointeurs de la ligue. Je crois que c’est un concours de circonstances, de la chance aussi. Et le crédit revient autant à mes coéquipiers qui ont travaillé fort aussi », affirme-t-il.

Un début de saison plus difficile

Le parcours n’a toutefois pas été de tout repos pour Tremblay et le Cool FM. En début de saison, les résultats tardaient à venir, tant pour l’attaquant que pour son équipe.

« Ça va avec l’équipe aussi, j’ai eu comme l’équipe un début de saison en dents de scie. On a eu beaucoup de changements dans la formation l’été dernier. L’an dernier, on avait fini premier au classement, mais on avait été éliminer en première ronde des séries. Donc il y a eu des changements, et ç’a pris du temps avant que la chimie s’installe au début de la saison. »

Peu à peu, la formation beauceronne a retrouvé son rythme, ce qui a permis à Tremblay d’augmenter sa production offensive au fil de la saison.

Un jeu complet

Même s’il figure parmi les meilleurs pointeurs du circuit, Charles Tremblay insiste sur le fait que son style de jeu repose avant tout sur sa contribution dans toutes les facettes du jeu.

« Je n’ai jamais été reconnu pour être un joueur offensif, même si je récolte beaucoup de points. Je crois que c’est le résultat seulement du travail que je fais des deux côtés de la glace. Les coachs m’utilisent autant en avantage qu’en désavantage numérique, ou pour des missions importantes en attaque comme en défensive. »

Bien installé au Québec

Les performances du félicinois n’ont pas seulement attiré l’attention dans la LNAH. Certaines équipes professionnelles en Europe auraient également manifesté de l’intérêt envers lui.

Le hockeyeur affirme toutefois qu’un départ outre-mer ne fait pas partie de ses plans pour l’instant.

« Ce n’est pas dans mes intentions d’aller jouer en Europe. Je suis bien ici, je suis installé à Québec maintenant, avec un travail à temps plein en plus de jouer dans la LNAH. Et c’est une bonne ligue, qui s’améliore à chaque année. J’aime ma place, et je joue selon moi dans la meilleure formation de la ligue. On est bien traité ici, c’est une organisation de haut niveau. »