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Mercredi, 25 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 55s

Le salaire minimum fédéral atteindra 18,15 $ l’heure dès avril 2026

Émile Boudreau
Le 24 mars 2026 — Modifié à 11 h 15 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Canada a annoncé qu’à compter du 1er avril 2026, le salaire minimum fédéral sera porté à 18,15 $ l’heure. Cette augmentation s’inscrit dans une progression continue amorcée en 2021, année de la mise en œuvre d’un salaire minimum fédéral indépendant, et représente une hausse cumulative totale de 21 % depuis cette date.

La mesure vise principalement à soutenir les travailleurs occupant des emplois au salaire minimum dans les secteurs privés sous réglementation fédérale, notamment les transports, les télécommunications et les services bancaires. Selon le gouvernement, l’objectif est de permettre à ces travailleurs de mieux faire face aux pressions financières liées à l’évolution de la situation économique mondiale et à l’augmentation du coût de la vie.

Cette hausse du salaire minimum fédéral s’ajoute à d’autres initiatives économiques récentes mises en place par Ottawa. Parmi elles figurent l’Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels ainsi que le Fonds pour la sécurité alimentaire, des mesures qui cherchent à alléger le poids financier associé à l’achat de nourriture et d’autres biens de première nécessité.

Rappelons que le salaire minimum fédéral fait l’objet d’un rajustement annuel automatique. Chaque 1er avril, il est révisé en fonction de l’indice des prix à la consommation annuel moyen du Canada, comparé à celui de l’année civile précédente. Le montant est ensuite arrondi au 0,05 $ le plus près.

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