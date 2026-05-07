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Jeudi, 07 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 31s

Le Re-Lait Riverin du Lac met la clé dans la porte

Le 07 mai 2026 — Modifié à 08 h 20 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Des raisons familiales et de santé ont eu raison du Re-Lait Riverin du Lac, filiale de la Microlaiterie Riverin du Lac, qui doit finalement mettre la clé à la porte quelques mois après s’être installé à Larouche.

En entrevue avec le Quotidien, la copropriétaire de l’établissement, Chantale Riverin, souligne que c'est une décision qui fait mal au cœur. Celle-ci mentionne plusieurs embûches qui ont mis des bâtons dans les roues de la famille Riverin, qui s’occupe de l’entreprise, et qui l’oblige à fermer.

Toutefois, le Re-Lait demeurera ouvert jusqu’au dimanche 10 mai dans sa succursale au bord de la route 170. Mentionnons que la famille se dit reconnaissante envers le propriétaire qui les a accompagnés et compte focaliser ses activités dans sa microlaiterie, située à d’Hébertville-Station.

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