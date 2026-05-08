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Vendredi, 08 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 38s

Une entreprise de la région honorée au Congrès 2026 de l’ACQ

Émile Boudreau
Le 08 mai 2026 — Modifié à 10 h 03 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Dans le cadre de son Congrès 2026 qui e eu lieu les 30 avril et 1er mai derniers, l’Association de la construction du Québec (ACQ) a célébré le savoirfaire et l’engagement d’entreprises d’ici lors de la Soirée annuelle des prix Construire.

L’événement a permis de mettre en lumière des acteurs des secteurs institutionnel-commercial, industriel et résidentiel qui se sont démarqués par la qualité de leurs travaux et leur implication au sein de l’industrie.

Parmi les entreprises honorées, Manesco, établie à Jonquière, s’est vu décerner le titre d’entreprise de construction de l’année pour la région du Saguenay–LacSaintJean. L’entreprise s’est distinguée par son expertise en projets complexes, sa croissance, ainsi que par sa capacité d’innover.

Au total, 17 trophées Construire ont été remis à des entreprises de partout au Québec, répartis entre huit prix provinciaux et neuf prix régionaux. La soirée a rassemblé plus de 600 acteurs de l’industrie québécoise de la construction.

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