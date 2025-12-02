Le duo saguenéen Angine de Poitrine sacré "Artiste de l'année"

Le duo saguenéen Angine de Poitrine est reparti de la 20e édition du Gala Alternatif de la Musique Indépendante du Québec (GAMIQ) avec le prix d’Artiste de l’année, la plus prestigieuse distinction de la soirée qui se tenait dimanche dernier.

S'il s'agit d'une précieuse vitrine pour la talentueusement bizarroïde formation de rock expérimental, ce n'est pas d'hier que le duo composé de Khn de Poitrine (guitare microtonale, basse) et de Klec de Poitrine (percussions) fait parler de lui.

C’est qu’Angine de Poitrine a tout ce qu’il faut pour marquer les esprits, tant sur le plan musical que de la mise en scène.

Leur musique, décrite comme un mélange de rock progressif, de mathcore et de surf rock teintée d’une rythmique techno, se caractérise par des sonorités dissonantes, des rythmes effrénés et l'utilisation de la microtonalité. On remarquera aussi l’utilisation d’une guitare à deux manches et, de façon plus générale, la virtuosité des deux musiciens très à l’aise avec l’improvisation.

Mais aller voir un show d’Angine de Poitrine, c’est aussi se prêter à une expérience. Masqués et vêtus de costumes excentriques aux allures surnaturelles, Khn et Klec sont reconnus pour en mettre plein la vue à leurs spectateurs.

Une autre formation aux racines saguenéennes de même qu’un festival de la région ont également été récompensés lors de la 20e édition de la GAMIQ. La formation punk francophone DVTR, composée de Laurence G-Do et de JC Tellier, s’est illustrée pour le vidéoclip de la chanson Les Olympiques, tandis que la Noce a été nommée festival de l’année pour une troisième fois en quatre ans.

L’an dernier, le Café du Clocher, bar et salle de spectacle d’Alma, avait été couronné Salle de spectacle de l’année.