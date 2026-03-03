SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 04 mars 2026

Hébertville

L’activité-bénéfice Bulles&Quatuor à cordes à ne pas manquer

Sara-Léa Bouchard
Le 03 mars 2026 — Modifié à 12 h 00 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

C’est le vendredi 13 mars prochain que se tiendra, à l’Économusée des huiliers de la Ferme Tournevent d’Hébertville, l’activité-bénéfice Bulles&Quator à cordes organisée par L’Académie des porteurs de musique. 

L’établissement invite la population à un événement intimiste, alliant dégustation de champagne, musique et bouchées gastronomiques. La directrice de l’académie, Laura Molzan, mentionne également la tenue d’un spectacle d’un quatuor à cordes, en plus d’un encan silencieux mettant en vedette une foule de produits régionaux.

À savoir qu’un autre événement, cette fois destiné à soutenir la succursale de Dolbeau-Mistassini, aura lieu le 7 avril prochain. L’artiste Sarah Dufour montera sur scène pour l’occasion.

Rappelons que l’Académie a ouvert ses portes en 2021 dans l’ancien presbytère d’Hébertville. Aujourd’hui, l’établissement accueille un peu plus de 110 élèves dans l’une ou l’autre de ses formations de piano, de guitare, de chant ou de violon. Les détails et billets entourant les deux événements sont disponibles via le site internet de l’académie. 

