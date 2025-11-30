Disparu depuis 10 jours, le véhicule de Jean-Claude Bergeron retrouvé à Saint-Méthode

La Sûreté du Québec a intensifié ses recherches pour retrouver Jean-Claude Bergeron, 69 ans, d’Alma, disparu depuis le 20 novembre. Son véhicule, une Honda Civic 2012 de couleur brune, a été retrouvé samedi après-midi dans le secteur de Saint-Méthode, à Saint-Félicien.

Un déploiement policier est en cours afin de fouiller le secteur dans el but de retracer tout indice pouvant faire progresser l’enquête.

Rappelons que M. Bergeron a été vu pour la dernière fois il y a dix jours. Ses proches ont toujours des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Il mesure 5 pieds 6 pouces, pèse environ 140 livres, a les cheveux courts et gris, les yeux bruns, et portait au moment de sa disparition un manteau gris et noir, un pantalon en jeans, des chaussures pâles ainsi que des lunettes de vue noires.

Toute personne détenant de l’information permettant de localiser M. Bergeron est invitée à communiquer avec le 911. Il est également possible de transmettre tout renseignement de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.