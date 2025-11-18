La Maison de l’impôt reprend du service sur la rue Collard

La Maison de l’impôt renaît véritablement de ses cendres. Ravagé par un incendie plus tôt cet automne, le commerce qui avait pignon sur rue depuis 1996 sur la Scott Ouest a récemment repris ses activités au 445, rue Collard.

Pour plusieurs clients, il s’agissait d’un soulagement, a constaté Guillaume Côté, président-directeur général de l’entreprise. C’est qu’au fil du temps, explique-t-il, une relation de confiance s’est nouée entre la Maison de l’impôt et sa clientèle.

« Nous avons eu plus de 50 000 vues sur notre publication en lien avec notre déménagement. Pour moi, ça veut dire qu’il y a beaucoup de personnes qui se demandaient ce qui allait se passer avec nous et qui voulaient continuer à faire affaire avec nous. »

La commis-comptable Karine Harvey ajoute que le fait de demeurer dans le centre-ville d’Alma contribuera également au maintien d’une partie de la clientèle. « La clientèle qui était proche de nos bureaux, on ne la perdra pas puisque nous sommes juste deux rues plus loin. »

Déménager, et vite

Mais aussi fidèle sa clientèle puisse-t-elle être, il était important pour l’entreprise de se relocaliser rapidement, et surtout de façon durable.

« Qu’on le veuille ou non, explique Guillaume Côté, dans notre domaine, la clientèle reste quand même volatile. Donc, si on avait temporairement déménagé quelque part pour ensuite repartir ailleurs, ça n’aurait pas été bon pour nous. Ça aurait sûrement mélangé les gens et on aurait probablement perdu beaucoup plus de clients. »

Par chance, dit-il, la Maison de l’impôt a rapidement pu trouver un local qui convenait à ses besoins sur la Collard. Guillaume Côté précise au passage que toutes des données de sa clientèle ont pu être sauvegardées malgré l’incendie.

Améliorations

Par ailleurs, la Maison de l’impôt profitera de son déménagement pour augmenter son efficacité et pour moderniser ses locaux. Plus spacieux, les postes de travail seront plus ergonomiques grâce, entre autres, à l’achat de bureaux ajustables. De plus, tous les logiciels de l’entreprise ont été mis à jour et répondent maintenant aux plus hauts standards.

« Dans les périodes de fort achalandage, comme durant la période des impôts, ça va nous permettre de répondre plus rapidement à nos clients », estime Guillaume Côté.

L’entreprise qui emploie actuellement quatre personnes est d’ailleurs à la recherche d’un employé supplémentaire à la réception et d’un autre à la préparation des impôts. Un besoin de personnel qui découle de la hausse de la demande auprès de l’entreprise au courant des dernières années.

Retour sur l’incendie

Pour Guillaume Côté, l’incendie du 19 septembre a sans surprise été un épisode bouleversant. Il tient d’emblée à adresser ses sympathies aux familles des personnes qui ont péri dans l’incendie.

« J’étais à l’extérieur lorsque c’est arrivé, donc j’ai passé la fin de semaine à répondre aux gens sur Internet. Durant la nuit [de l’incendie], j’ai appelé les locataires pour savoir s’ils allaient bien. Ce qui est arrivé, c’est vraiment triste… »

Rappelons que c’est l’explosion d’une batterie de triporteur qui était à l’origine du brasier. Selon Guillaume Côté, les pompiers ont fait « du mieux qu’ils pouvaient dans les circonstances ».

« Ça a vraiment brûlé très vite. Il y a un voisin d’en face qui m’a dit qu’il avait entendu une explosion et que le temps de se rendre à la fenêtre, le feu était déjà généralisé. Ça, c’est un seul témoignage, mais j’en ai eu plusieurs autres qui allaient dans le même sens. »