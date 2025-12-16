La SQ demande à nouveau l'aide du public pour retrouver l'Almatois Jean-Claude Bergeron

La Sûreté du Québec (SQ) demande à nouveau l’aide du public pour retrouver Jean-Claude Bergeron. L’homme d’Alma, âgé de 69 ans, est porté disparu depuis la fin novembre.

Jean-Claude Bergeron a été vu pour la dernière fois le 20 novembre, à Roberval. Le sexagénaire mesure 5,7 pi, et a les yeux et les cheveux bruns.

Rappelons qu’après plusieurs jours de recherches, la SQ avait localisé le véhicule de l’homme dans le secteur de Saint-Méthode. Sans pour autant mettre fin à l'enquête, les recherches avaient été suspendues peu de temps après par manque de nouvelles pistes à explorer.

Dans un communiqué, la SQ rappelle que « toute personne qui apercevrait Jean-Claude Bergeron est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. »