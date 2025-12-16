Épisode d'eau jaune dans plusieurs secteurs d'Alma

Certains résidents d’Alma pourraient remarquer une coloration jaunâtre ainsi qu’une odeur de chlore plus prononcée que d’habitude dans leur eau potable ce mardi 16 décembre. Les autorités assurent toutefois que l’eau demeure potable et ne présente aucun risque pour la santé.

La Ville d’Alma indique qu’une légère diminution de la pression pourrait également être observée.

La municipalité recommande aux citoyens de laisser couler l’eau froide du robinet avant de l’utiliser et de vérifier sa couleur, particulièrement avant de faire la lessive, afin d’éviter de tacher les vêtements.