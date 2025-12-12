Immeuble Le Brunois: La crise s’estompe à mesure que les travaux avancent

Les travaux de mise aux normes de l’immeuble d’habitation Le Brunois, à Saint-Bruno, ont commencé il y a quelques mois et se poursuivent à l’heure actuelle. « Un pas dans la bonne direction », estime Philippe Lusinchi, directeur général adjoint et urbaniste pour la municipalité.

Rappelons que jusqu’au printemps dernier, un litige opposait Saint-Bruno au chirurgien-dentiste Guillaume Goulet, le propriétaire de ce qui était autrefois une résidence privée pour aînés (RPA). La Ville reprochait à ce dernier de ne pas avoir effectué les travaux nécessaires pour permettre la conversion du bâtiment en immeuble résidentiel, dont il avait néanmoins loué certaines des unités.

Une entente entre les deux parties a toutefois été signée en mai 2025. Conformément à celle-ci, Saint-Bruno a accepté de délivrer un permis de construction au propriétaire afin qu’il puisse procéder à la rénovation du bâtiment. L’émission du permis était conditionnelle à la production d’un plan scellé par un architecte, et subséquemment à la réalisation des travaux prescrits par ledit plan.

Selon Philippe Lusinchi, les travaux ont débuté au mois d’août. Le chantier ne pouvant pas être terminé à temps, le propriétaire a fait une première demande d’extension de son permis de construction en septembre, puis une autre en novembre. Si Saint-Bruno a consenti à la première extension, les discussions se poursuivent au sujet de la seconde.

Pour l’heure, Philippe Lusinchi tient à souligner que l’essentiel demeure que les travaux puissent se terminer le plus tôt possible et sans encombre. En ce moment, mentionne-t-il sur une note positive, « les travaux continuent, et ils avancent dans le bon sens. Et les inquiétudes que j’ai eues depuis le début des travaux, l’entrepreneur s’en est occupé au fur et à mesure. »

Les travaux visent notamment à solidifier ou à remplacer les balcons ainsi qu’à refaire l’enveloppe extérieure du bâtiment, et lorsque nécessaire, certaines parties de sa cloison. Certaines interventions concernent également l’intérieur de l’immeuble, quoique dans une moindre mesure.