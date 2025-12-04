Un succès « inespéré » pour Alliage 02

C’est par un franc succès que s’est soldé le 1er Salon des meilleures pratiques industrielles (MPI), organisé hier à Alma par Alliage 02 - Société des fabricants et des parcs industriels du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C’est ce qu’affirme Marc St-Hilaire, directeur général d’Alliage 02. Il précise que l’organisation prévoit déjà de tenir une seconde édition l’an prochain.

« Nous sommes vraiment fiers d’avoir pu mettre sur pied un salon aussi étoffé en seulement trois mois. Nous avons démontré que c’était faisable, puis ça s’est soldé par un grand succès, un succès inespéré. »

La première édition de l’évènement a attiré plus de 225 participants représentant environ 125 entreprises et organisations. Trente-cinq exposants étaient également sur place afin de partager leurs pratiques d’affaires et de mailler de nouveaux partenariats.

Comme quoi le Salon a suscité un intérêt notable, plusieurs personnes ont même traversé le Parc des Laurentides afin d’y prendre part, indique Marc St-Hilaire. « Ça venait d’aussi loin que Montréal », dit-il.

Des conférenciers qui ont fait la différence

Selon ce dernier, le succès de l’évènement est notamment attribuable à la qualité des conférenciers invités. « Nous avions une très belle brochette de conférenciers. […] Pour les entreprises, on ne peut pas adopter la politique de la “chaise vide” quand il y a un évènement comme ça. Si elles n’y vont pas, elles savent qu’elles laissent la place à un potentiel compétiteur. »

Parmi les conférenciers invités cette année, Rafael Jacob, politologue de la Chaire Raoul-Dandurand qui a abordé l’impact et l’implication des crises géopolitiques sur les marchés et le monde, Roch Fortin, conférencier bien connu qui a discouru sur le thème Surmontez les défis pour évoluer vers l’excellence et John Cigana, directeur développement de projet chez NGen, avec sa conférence À la conquête du futur : défis et opportunités émergentes de Hannover Messe 2025.

Étaient également au programme Geneviève Lefebvre, directrice productivité numérique chez Investissement Québec, dont l’exposé portait sur la production durable, l’intelligence artificielle, en passant par l’automatisation et l’amélioration de produit ainsi que le stratège d’affaires Louis J. Duhamel, qui cumule plus de 300 conférences sur différents sujets économiques, dont l’innovation technologique.

Le temps de se serrer les coudes

Toujours selon Marc St-Hilaire, et c’est aussi ce qui explique le fort taux de participation, la tenue d’un tel salon était particulièrement opportune dans un contexte économique fragilisé, que ce soit par les tarifs américains ou encore par la diminution des seuils d’immigration temporaire.

« Le but du salon, c’était d’abord et avant tout de permettre aux entreprises d’augmenter leur productivité et leur efficience en leur donnant l’occasion de se parler entre elles et de se partager leurs bonnes pratiques industrielles. […] Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est bien trop petit pour qu’on se chicane. La guerre n’est pas ici. Le champ de bataille, il est planétaire. On doit absolument travailler ensemble pour s’illustrer et pour aller au-delà de l’océan d’épinettes qui nous entoure. »

Quelques ajustements à venir

Marc St-Hilaire conclut en précisant que certains ajustements seront effectués afin que la prochaine mouture du MPI réponde mieux aux besoins de ses participants.

« Ça faisait beaucoup d’exposants et beaucoup de conférenciers en une seule journée. Donc, c’est certain que je vais suggérer au conseil d’administration de faire l’évènement sur deux jours l’an prochain. Ça va aussi permettre aux personnes qui viennent de l’extérieur de se reposer un peu à leur arrivée. »