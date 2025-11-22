Un jeune homme de 19 ans succombe à ses blessures

Le conducteur qui se trouvait dans un état critique à la suite de la collision survenue vendredi après-midi dans le 10e Rang à Saint-Gédéon a succombé à ses blessures. Il s’agit d’un jeune homme de 19 ans, confirme la Sûreté du Québec (SQ).

Rappelons que l’accident s’est produit peu après midi vendredi, lorsqu’une collision entre deux voitures a forcé la fermeture du chemin entre la route des Quatorze-Arpents et la route du Lac Ouest. Deux personnes avaient été blessées, dont le jeune homme qui avait été transporté d’urgence.

Les enquêteurs en scène de collision ont fermé la route un bon moment dans la journée hier afin de déterminer la cause de l’accident. Selon les informations de la SQ, le conducteur de 19 ans aurait dévié de sa voie avant de percuter un autre véhicule arrivant en sens inverse.