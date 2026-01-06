Plus de 40 équipes de hockey s’affronteront en 2026

Alma s’apprête à vibrer au rythme du hockey mineur alors que l’édition 2026 du Tournoi provincial M18 franchira une nouvelle fois la barre des 40 équipes participantes, rapporte le Quotidien. Du 14 au 18 janvier, le Centre Mario-Tremblay d’Alma et l’aréna Samuel-Gagnon de Saint-Bruno accueilleront cette compétition qui couronnera cinq champions.

Cette année, pas moins de 42 formations seront de la partie, dont 31 provenant de l’extérieur du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les amateurs pourront suivre des matchs dans plusieurs catégories : BB (8 équipes), AA (10 équipes), ainsi que le volet scolaire avec D1 Élite (4 équipes), D1 Relève (8 équipes) et D2 (12 équipes).

Au-delà des affrontements sur la glace, le tournoi promet une ambiance festive avec de l’animation ainsi que des performances, notamment par l’équipe de cheerleading du programme d’études du Pavillon Wilbrod-Dufour.

De plus, les spectateurs pourront également participer à une soirée à thématique country au salon-bar du tournoi.

Cette édition sera placée sous la présidence d’honneur de Jean-Sébastien Harvey, président-directeur général et associé de Tremblay Liberté Arpenteur-Géomètre