Yves‑François Blanchet multiplie les rencontres dans la région

En visite au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean jusqu’à samedi, le chef du Bloc Québécois, Yves‑François Blanchet, a amorcé une tournée axée sur les enjeux agricoles, économiques et industriels de la région.

Après avoir assisté jeudi soir au match des Saguenéens au Centre Georges‑Vézina, le chef bloquiste a débuté sa journée de vendredi en rencontrant le président‑directeur général de Port Saguenay, Carl Laberge, ainsi que la vice‑présidente Stéphanie Desforges. Les discussions ont porté sur le développement stratégique de l’infrastructure portuaire et son impact économique régional.

Un point de presse a ensuite réuni Yves‑François Blanchet, le président des Producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil, ainsi que les députés bloquistes de la région Mario Simard et Alexis Brunelle‑Duceppe. Le député de Gaspésie–Les Îles‑de‑la‑Madeleine – Listuguj, Alexis Deschênes, était également présent.

Profitant de sa présence en région, le chef du Bloc Québécois a réitéré sa demande que les producteurs agricoles puissent bénéficier de la mesure d’amortissement accéléré et de la déduction de 100 % pour les investissements liés à la rénovation, l’amélioration ou la modernisation de leurs bâtiments agricoles.

« Un nombre élevé de fermes devront procéder au cours des prochaines années à des travaux importants de rénovation ou de mise aux normes de leurs bâtiments en vertu des nouvelles règles sur le bien-être animal. Permettre aux producteurs agricoles de bénéficier d’une déduction de 100 % pour leurs investissements en bâtiments constituerait un levier concret pour accélérer la modernisation de leurs infrastructures, de la productivité et de la compétitivité de nos fermes, et stimulerait l’activité économique locale, notamment dans les secteurs de la construction et des matériaux, dont au premier chef le bois. », a expliqué Yves-François Blanchet.

Une tournée chargée jusqu’à samedi

Le séjour du chef bloquiste au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean se poursuivra avec plusieurs autres rencontres. Parmi celles-ci : une discussion avec Catherine Laprise, cotitulaire de la Chaire de recherche en santé durable de l’UQAC et directrice du Centre intersectoriel en santé durable ; une rencontre regroupant des représentants d’Alliage 02, de l’Union des préfets, de Développement économique Alma Lac‑Saint‑Jean et de Promotion Saguenay ; un échange avec diverses centrales syndicales portant sur l’avenir de l’industrie forestière ; une visite auprès d’Audrey Coulombe, directrice générale adjointe de Produits Boréal.