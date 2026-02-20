Un coup de pouce majeur pour rester chez soi

L’entreprise d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) Aide chez soi Lac-Saint-Jean-Est a précisé les modalités de son projet pilote visant à élargir l’accessibilité aux services d’assistance personnelle (SAP), de répit et de dépannage en les intégrant au Programme d’exonération financière en services d’aide domestique (PEFSAD).

L’objectif du projet pilote est plus précisément de prolonger le maintien à domicile en permettant à des personnes aînées en perte d’autonomie, mais également à toute personne de plus de 18 ans ayant des besoins particuliers, de bénéficier d’une exonération financière pour des services de soins essentiels.

Par la bande, le projet vise également à soulager la charge des proches aidants en offrant la possibilité aux personnes aidées d’avoir accès à plus de services. « Ça va changer la vie de beaucoup de gens, autant la vie de personnes aidées que celle de proches aidants », affirme Jean-Benoît Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Combien ça coûte et combien ça va coûter

L’intégration des services d’assistance personnelle, de répit et de dépannage au PEFSAD diminuera considérablement le coût des services pour les usagers.

« Avant, c’était 43,81 $ pour une heure d’assistance. Aujourd’hui, avec l’exonération financière, ça va être de 8,70 $ à 30,40 $ de l’heure », indique la directrice générale d’Aide chez soi Lac-Saint-Jean-Est, Mélissa Hudon.

La taille de la subvention sera déterminée en fonction du revenu familial du demandeur, conformément aux normes de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Cela signifie qu’une personne vivant seule sera indemnisée selon son revenu personnel, tandis que c’est le revenu familial qui sera pris en compte dans le cas d’un couple.

Admissibilité

Précisons que ce sont seulement les personnes aidées, et non les proches aidants, qui sont admissibles à l’exonération, et ce, à condition de respecter certains critères.

D’abord, il faut que le demandeur présente une condition relativement stable ou peu problématique ne nécessitant pas de soins complexes ou intensifs et qu’il ne soit pas déjà pris en charge par le CIUSSS pour le ou les services demandés.

Il faut également que les services d’assistance personnelle servent à maintenir le demandeur à domicile et qu’au moment de la demande, ce dernier s’appuie sur des proches aidants ayant besoin de répit, de surveillance ou de dépannage.

Les services compris

Les services inclus dans le projet pilote comprennent tous les soins d’hygiène, l’aide à l’habillage et au déshabillage, les soins d’entretien de la personne, le soutien à l’alimentation et à l’hydratation, la distribution des médicaments, les transferts et les déplacements, l’installation et l’entretien d’orthèses ou de prothèses, la surveillance ou le gardiennage, le répit aux proches aidants ainsi que le dépannage.

Mélissa Hudon précise que les soins d’un usager seront toujours prodigués par une seule et même personne afin d’établir une relation de confiance entre l’intervenant, la personne aidée et le proche aidant. L’évaluation des besoins et de l’admissibilité est offerte gratuitement par Aide chez soi. Il est possible de demander une évaluation en téléphonant au 418 668-0854 ou en écrivant à l’adresse aidechezsoi@ressources.coop.