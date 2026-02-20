SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 20 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 45s

Chefferie de la CAQ

Christine Fréchette garantit l’avenir des centrales de Domtar

Émile Boudreau
Le 20 février 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La candidate à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, se veut rassurante quant à l’avenir des centrales hydroélectriques appartenant à Domtar et celui de l’usine de papier de Kénogami.

En entrevue à RadioCanada, la députée a affirmé que Domtar demeure liée à plusieurs obligations envers la région, malgré le récent transfert de propriété de ses centrales hydroélectriques dans une société en commandite. Selon elle, cette restructuration n’a rien changé aux responsabilités de l’entreprise en ce qui concerne ses baux hydrauliques, la création d’emplois et leur maintien.

Elle précise également que, d’après les informations les plus récentes qui lui ont été transmises, il n’y aurait pas de projet visant à transférer l’électricité produite par Domtar vers d’autres régions du Québec. Cette possibilité avait alimenté certaines inquiétudes chez des acteurs locaux.

Interrogée sur la possibilité que la Ville de Saguenay se porte acquéreur des installations, Christine Fréchette a confirmé que des discussions ont eu lieu il y a quelques mois. La municipalité s’est récemment donné un droit de préemption, lui permettant de se porter prioritairement acquéreur des centrales advenant leur vente.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Début des candidatures pour le concours Tournez-vous vers l’excellence!
Publié à 18h00

Début des candidatures pour le concours Tournez-vous vers l’excellence!

La Financière agricole du Québec (FADQ) relance son concours Tournez-vous vers l'excellence! pour une 21ᵉ édition avec l’objectif de mettre en lumière la relève agricole du Québec. L’appel de candidatures, ouvert depuis hier, se poursuivra jusqu’au 30 avril 2026, laissant aux jeunes entrepreneures et entrepreneurs admissibles le temps de ...

LIRE LA SUITE

Yves‑François Blanchet multiplie les rencontres dans la région
Publié à 14h00

Yves‑François Blanchet multiplie les rencontres dans la région

En visite au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean jusqu’à samedi, le chef du Bloc Québécois, Yves‑François Blanchet, a amorcé une tournée axée sur les enjeux agricoles, économiques et industriels de la région. Après avoir assisté jeudi soir au match des Saguenéens au Centre Georges‑Vézina, le chef bloquiste a débuté sa journée de vendredi en rencontrant le ...

LIRE LA SUITE

Le 5e LAN « MATOIS » prêt à rassembler les passionnés du jeu vidéo
Publié à 12h00

Le 5e LAN « MATOIS » prêt à rassembler les passionnés du jeu vidéo

Le LAN « MATOIS » fera son grand retour le 28 février prochain pour une cinquième édition qui promet d’animer la communauté vidéoludique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’événement prendra place de 9 h à 18 h à la cafétéria du Pavillon Wilbrod-Dufour. Organisé par le personnel et les élèves du programme de soutien informatique du Centre de formation ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES