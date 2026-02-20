Le 5e LAN « MATOIS » prêt à rassembler les passionnés du jeu vidéo

Le LAN « MATOIS » fera son grand retour le 28 février prochain pour une cinquième édition qui promet d’animer la communauté vidéoludique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’événement prendra place de 9 h à 18 h à la cafétéria du Pavillon Wilbrod-Dufour.

Organisé par le personnel et les élèves du programme de soutien informatique du Centre de formation professionnelle Alma, l’événement gratuit se veut accessible autant aux joueurs aguerris qu’aux simples curieux.

En plus d’une variété d’activités, d’animations et de démonstrations, une section complète sera dédiée aux jeux rétro, ramenant à la vie les classiques qui ont marqué les premières générations de joueurs. Un espace réservé aux jeux de cartes ainsi que plusieurs kiosques d’entreprises et d’artisans locaux permettront aux visiteurs d’y trouver leur compte.

Ceux-ci auront également l’occasion d’assister à des compétitions de jeux vidéo présentées tout au long de la journée, tandis qu’une équipe de commentateurs assurera un suivi des affrontements. L’événement sera également diffusé en direct sur Twitch, permettant aux internautes de suivre l’action en temps réel. Les personnes souhaitant participer aux compétitions peuvent déjà s’inscrire sur le site lanmatois.com, et devront être présentes dès l’ouverture des portes pour confirmer leur participation.

Une cinquantaine de postes d’ordinateurs et des consoles seront également disponibles pour que les participants puissent s’affronter en équipe ou jouer solo à des jeux populaires comme Rocket League, NHL 2026, Valorant, Street Fighter 6 et MarioKart. Une station de jeu Minecraft avec un serveur local spécialement créé pour l’événement sera également disponible. Certains jeux seront cependant déconseillés aux moins de 13 ans.