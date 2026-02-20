SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 20 février 2026

Le Collège d’Alma veut une équipe de hockey féminin en division 2

Émile Boudreau
Le 20 février 2026 — Modifié à 07 h 55 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Collège d’Alma entend déposer officiellement sa candidature auprès du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) afin d’obtenir une équipe de hockey féminin en division 2 à la suite de l’annonce d’un appel de candidatures lancé jeudi par le RSEQ pour la création de nouvelles équipes dans la province.

L’établissement d’enseignement compte soumettre un dossier de candidature complet d’ici septembre prochain. Cette démarche vise à enrichir l’offre sportive régionale pour les joueuses de hockey de niveau collégial, un besoin identifié depuis déjà deux ans par le cégep qui se désole de voir bon nombre d’athlètes quitter la région pour poursuivre à la fois leurs études et leur développement sportif.

Avant de donner le feu vert à une expansion dans le réseau collégial, Hockey Québec et le RSEQ analyseront le bassin de joueuses disponibles. L’objectif est de s’assurer que le nombre d’athlètes est suffisant pour soutenir l’ajout de nouvelles équipes. À l’heure actuelle, la ligue collégiale féminine de division 2 compte six formations.

Le Collège d’Alma affirme toutefois que la demande est bien réelle et même en croissance. L’institution dit recevoir régulièrement des appels de jeunes joueuses, de leurs parents et d’intervenants du milieu du hockey, tous réclamant une structure locale leur permettant de progresser dans leur sport sans devoir quitter la région.

L’établissement possède déjà deux équipes de hockey masculines, les Jeannois, évoluant en division 1 et en division 2. Avec l’ajout potentiel d’une formation féminine, le Collège d’Alma espère franchir une nouvelle étape dans le développement du hockey régional.

