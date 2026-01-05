Le Canada ne peut dompter sa bête noire

Pour une troisième année consécutive, la formation canadienne de hockey junior ne disputera pas la rencontre pour la médaille d’or alors qu’elle s’est butée à sa bête noire, la Tchéquie, qui l’a emporté 6 à 4 lors du match de demi-finale, dimanche à Saint Paul au Minnesota.

Lors des deux dernières années, le Canada s’était incliné en quart-de-finale face à la même formation.

Même si la formation canadienne a ouvert la marque en première période, sur le but de Tig Iginla, la Tchéquie a tenu tête en répliquant avant la fin de l’engagement en plus de prendre les devants en deuxième.

Zayne Parekh a créé l’égalité sur un cinq contre trois mais les Tchèques ont repris les devants 74 secondes plus tard.

Le Canada a de nouveau ramené la marque égale en milieu de troisième mais le tout s’est effondré avec 1:12 à jouer lorsque Tomas Poletin parvient à pousser la rondelle derrière la ligne rouge. La Tchéquie complètera la marque dans un filet désert.

L’espoir du Canadien de Montréal, Michael Hage, a été le plus malchanceux dans cette rencontre. En plus d’avoir frappé le poteau à deux reprises, il a raté deux tirs de punition.