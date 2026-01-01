Mes meilleurs voeux

Une année s’est terminée et une nouvelle débute même dans le monde sportif. Alors que nous sommes en pleine saison de hockey et de basket-ball, le football américain entre dans les éliminatoires, tandis que le soccer et le baseball se prépare pour leur prochaine saison.

Ah oui ! Il y a les olympiques aussi qui se dérouleront en février prochain du côté de Milan-Cortina en Italie. Ici au Québec, les Jeux d’hiver sont très suivis. C’est d’ailleurs dans ces jeux où les athlètes canadiens ont connu le plus de succès. On pense à Gaétan Boucher, Jean-Luc Brassard, Myriam Bédard, Alexandre Bilodeau, Marianne Saint-Gelais, nos patineurs artistiques et aussi nos équipes canadiennes de hockey, masculine et féminine, qui à chaque quatre ans, ont la pression de monter sur la plus haute marche du podium. Pour eux, je leur souhaite le meilleur succès, surtout à la patineuse Valérie Maltais, qui après avoir excellée au niveau courte piste, émerveille maintenant en longue piste.

Pour nos équipes locales. D’abord les Saguenéens. Au cours des derniers jours, le directeur- général Yanick Jean a mis les bouchées doubles afin de mettre la main sur les meilleurs vétérans disponibles sur le marché pour ajouter à son équipe qui trône déjà au sommet du classement de la LHJMQ. Les nouvelles acquisitions aideront certainement la formation chicoutimienne à se battre pour les grands honneurs lorsque le printemps sera arrivé. On a le droit de souhaite un premier championnat depuis 1994.

Les Marquis de Jonquière ont déjà oublié la saison 2024‑2025 qui s’est terminée en queue de poisson avec une septième place au classement et une élimination en sept matchs au premier tour des séries. La campagne actuelle est jusqu’ici plus encourageante avec les nouveaux éléments ajoutés par le grand manitou Bob Desjardins. Les Félix Girard, Dave Labrecque, Jérôme Gauthier-Leduc sont parvenu à se jumeler au noyau jonquiérois de très belle façon. Encore cette année, les Blackburn, Ouellet, Paradis, Therrien et Gravel mènent le bateau des Marquis qui souhaitent soulever une première coupe depuis 2017. Avec les gardiens Bérubé et Bureau, la formation jonquiéroise compte sur un des meilleurs duos de gardiens de la ligue nord-américaine.

Les Élites de Jonquière ont connu une première moitié de saison difficile. La tâche n’est pas facile pour la troupe de Mathieu Duchesne puisque son équipe joue dans la division la plus forte du M18 AAA. Le Blizzard du Séminaire St-François, toujours invaincu en 29 rencontres, est l’équipe à battre et les Élites doivent les affronter à de nombreuses reprises. Même si les résultats importent peu, le développement des jeunes de la région est le plus important et certains ont déjà tombé dans l’oeil de certains dépisteurs.

Si au hockey c’est l’année des Saguenéens, au baseball, ce sera l’année des Voyageurs. Après avoir terminé du deuxième rang du classement général du baseball junior élite, l’équipe de Jérémie Chalifour vise les grands honneurs pour 2026. Avec une formation qui viendra à maturité avec plusieurs vétérans de 22 ans, les dirigeants des Voyageurs peuvent viser un premier championnat depuis 1989 et une première présence en finale depuis 1994. Le travail effectué par le directeur-général Michaël Bélanger au cours des dernières années portent fruit et les partisans peuvent y croire dans un stade fraîchement rénové.

À tous les autres sportifs, professionnels ou amateurs, une bonne année 2026 où le jeu doit demeurer un jeu.