Le magasinage de Yanick Jean n’est pas terminé

À quelques heures de la fermeture de la période de transaction de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), le directeur général des Saguenéens de Chicoutimi ne semble pas avoir terminé de transiger afin d’améliorer son équipe. Après la défaite de l'équipe à Victoriaville, Yanick Jean serait allé chercher un attaquant de puissance.

Selon Jonathan Hudon du Quotidien, l’attaquant Liam Lefebvre de l’Océanic de Rimouski s’amènerait à Chicoutimi dans les prochaines heures. Âgé de 18 ans, Lefebvre, qui en est à sa première année junior, mène l’Océanic au niveau des pointeurs, avec 29 en 34 matchs.

Celui qui mesure six pieds trois pouces et pèse près de 200 livres serait le sixième joueur acquis par les Saguenéens lors de cette période des Fêtes, après Tomas Côté, Alexis Bernier, Mavrick Lachance, Jordan Tourigny et Lucas Beckman.

Pour l’instant, il n’a pas été possible de confirmer ce que les Saguenéens ont donné en retour, mais l’espoir Charles Généreux ainsi qu’un choix au repêchage seraient envoyés vers Rimouski. La période de transaction se termine mardi, à midi.