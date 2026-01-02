Le prochain court-métrage de Jimmy Larouche bientôt tourné à Alma et Saint-Bruno

Le scénariste et réalisateur almatois Jimmy Larouche a bien hâte de commencer le tournage de son prochain court-métrage, L’étrange Noël d’un tout croche, dans sa ville natale et à Saint-Bruno. Les premières scènes du film seront captées du 8 au 11 janvier dans plusieurs secteurs d’Alma.

Des auditions lui ont permis de trouver de nombreux comédiens de la région, ajoute-t-il, dont une jeune fille de 10 ans et Josée Gagnon des Clowns thérapeutiques. Au moment d’écrire ces lignes, il était cependant toujours à la recherche de figurants.

« Il y a une scène qui va se dérouler au Carrefour et on veut filmer une collecte de sang. On va aussi tourner dans le quartier Riverbend, sur la rue Sacré-Cœur et aussi un peu à l’île Sainte-Anne. On va également tourner beaucoup à Isle-Maligne. »

Jimmy Larouche et son équipe se rendront aussi à Saint-Bruno pour capter des images le 12 janvier.

« On a besoin d’une cinquantaine de figurants pour une scène de karaoké qui va avoir lieu au Star-Bar. C’est comme un peu la finale du film. »

Le réalisateur almatois ajoute également qu’il pourra compter sur beaucoup de support de la part de la communauté.

« Si on a besoin qu’une déneigeuse passe dans une rue ou de fermer un peu la rue Sacré-Cœur, la ville va nous aider. Le gîte Almatoit va héberger gratuitement une partie de l’équipe, tandis que le Havre de l’Hospitalité nous a fait un super bon prix pour héberger une vingtaine de personnes. »

Deux rôles principaux

Les deux seuls acteurs de L’étrange Noël d’un tout croche qui ne proviendront pas de la région seront Dino Tavarone et Dave Richer. Le premier incarnera un vieil italien, tandis que Dave Richer, un comédien atteint de paralysie cérébrale, interprétera le rôle principal, soit celui de Charles.

Les deux personnages vont se croiser au Star-bar. Charles est déprimé et craint de perdre son emploi à l’approche des fêtes. L’Italien, joué par Dino Tavarone, va alors le saouler. À la fin de la soirée, les deux hommes vont se retrouver dans le stationnement du bar. L’Italien va alors lui demander s’il croit à la magie de Noël, mais Charles ne comprend pas.

Le lendemain, Charles est dans sa salle de bain et s’aperçoit qu’il a une coupure sur le front. Il n’a pas dormi chez lui et sa blonde ne comprend pas non plus ce qui est arrivé. Lui non plus ne s’en rappelle pas et à partir de ce moment, il y a des changements dans son comportement qui l’inquiète. Il en vient à se demander si c’est possible qu’il se soit fait mordre par un vampire qui serait ce vieil italien.

Un mot d’amour ou une insulte?

« Plus on va avancer dans le film, précise Jimmy Larouche, plus on va se demander si c’est un vampire ou plutôt le père Noël. Le tout croche, c’est Dave Richer. C’est le mot d’amour qu’utilise Normand d’Amours pour désigner son ami Dave, mais ça peut tellement aussi être perçu comme une insulte. Être tout croche, c’est tellement relatif. Il y a y beaucoup de tout croche et l’idée du film, c’est un peu ça. »

Ce que Jimmy Larouche veut montrer, c’est que tout est une question de perception finalement.