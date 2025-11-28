RPA Technologie en route vers de nouveaux sommets

Fort de 7000 pieds² supplémentaires et d’une panoplie de nouveaux équipements dernier cri, l’entreprise de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix RPA Technologie est au coeur d’une phase d’expansion sans précédent.

L’entreprise qui se spécialise notamment dans la conception de plaques signalétiques, la gravure ainsi que la découpe au laser, était depuis plusieurs années marquée par la stabilité de ses activités, et par le fait même de son chiffre d’affaires.

Toutefois, plus récemment, RPA Technologie a entamé une courbe de croissance sous l’impulsion de son président-directeur général, Nicholas Moreau.

« Moi, dit-il, je suis entré dans l’actionnariat en 2017, et entre 2018 et 2023, nos revenus annuels se situaient pas mal toujours à autour de 1,5 M$. »

Passer à la vitesse supérieure

Depuis, l’entreprise s’est équipée de plus en plus de sorte à pouvoir conquérir de nouveaux marchés et d’ainsi faire croître le nombre de ses contrats.

En 2025, les installations de l’entreprise n’étant plus capables de soutenir cette croissance, RPA Technologie a investi 1,3 M$ dans l’agrandissement de ses locaux, dont la superficie est passée de 5000 pieds² à 12 000 pieds². L’entreprise ses également doté d’équipements additionnels dans la foulée.

« Ça nous a permis de doubler notre capacité de production, mais aussi de la stabiliser parce que non seulement on a doublé notre espace, on a aussi doublé toutes nos machines. Donc, lorsqu’il y a une machine qui brise, on n’est pas obligés d’interrompre la production. »

Le PDG souligne ne pas regretter cet investissement puisque déjà en juin 2026, il estime que l’entreprise atteindra un chiffre d’affaires de 2,5 M$ sur une cible de 3,5 M$ sur trois ans. À terme, l’agrandissement aura permis la création de cinq emplois, pour un total de 22.

Nouveaux services

Parmi les nouveaux équipements de l’entreprise, certains servent à l’indentification d’articles promotionnels ou encore à l’impression de vêtements corporatifs. Deux volets qui se sont ajoutés à l’offre de services de l’entreprise dernièrement. « Le point commun de ces services-là avec ceux qu’on offrait déjà, c’est que ça tourne autour de l’identification. »

Fait intéressant, c’est dans le domaine de l’identification d’articles promotionnels que se trouve dorénavant le plus gros client de RPA Technologie, soit Kotmo, qui a jusqu’à présent fait identifier plusieurs centaines de milliers de stylos par l’entreprise de Métabetchouan.

La découpe au laser ainsi que le pliage, essentiellement de l’acier inoxydable et de l’aluminium, font également partie des nouveaux services offerts grâce aux équipements.

La clé du succès de RPA Technologie

Bien que propulsée par l’agrandissement et l’amélioration de ses installations, c’est d’abord en raison de l’utilisation avant-gardiste de la technologie laser que RPA Technologie a pu se tailler une place de choix dans le domaine de l’identification industrielle et commerciale.

En effet, dès 2006, l’entreprise s’est affairée à mettre au point une technique de gravure par frittage laser. Ses efforts se sont soldés par la création d’un procédé qu’elle est aujourd’hui la seule à utiliser en Amérique du Nord, affirme Nicholas Moreau, président-directeur général de RPA Technologie.

« Ça part d’une technologie que mon ancien associé, Luc Tremblay, le fils du fondateur de l’entreprise, a importée d’Europe en 2006. À ce moment-là, l’entreprise ouvrait encore dans le remaillage de vieux chaudrons, des creusets. »

Nicholas Moreau raconte que l’importation de la technologie laser s’est faite de façon fortuite.

« Quand Luc est allé en Europe, c’était encore en lien avec le remaillage des chaudrons. Sauf qu’il a remarqué que le genre de produits qu’ils utilisaient pour cuire l’émail des chaudrons, ils l’utilisaient aussi pour faire la cuisson d’autres choses au laser. C’est là qu’il a eu l’idée de ramener ça ici [la technologie de cuisson au laser] pour faire de l’identification. »

C’est ainsi que RPA Technologie s’est établie comme cheffe de fil du frittage au laser en Amérique du Nord. Le frittage au laser consiste d’abord à enduire une surface métallique — essentiellement de l’acier inoxydable et de l’aluminium dans le cas de RPA Technologie — d’un certain type d’émail pour ensuite y graver, grâce à la chaleur d’un laser CO2, des écriteaux, des formes ou des symboles.

Encore aujourd’hui, les matières premières requises à la production de l’enduit particulier dont sont recouvertes les pièces avant d’être gravées proviennent des fournisseurs européens avec lesquels RPA Technologie a tissé des liens en 2006.

Des produits inaltérables

Le principal avantage de la technique de frittage au laser conçue par RPA Technologie, et c’est aussi là la clé de son succès, est qu’elle permet d’effectuer des gravures inaltérables, c’est-à-dire qui sont à l’épreuve du temps, mais aussi de sinistres en tout genre. « Même lorsqu’il y a de gros incendies, nos plaques restent lisibles! », illustre Nicholas Moreau.

Cette caractéristique a permis à l’entreprise de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix de dégoter plusieurs contrats lucratifs auprès de multinationales, notamment de Shell Canada, qui fait identifier certains des composants de ses raffineries, comme des valves, par RPA Technologie. Hercules SLR, une entreprise canadienne de levage et de manutention ayant traité avec la NASA ou encore Amazon, fait également partie de la liste de clients de RPA Technologie, aux côtés de Rio Tinto et d’autres grands industriels.