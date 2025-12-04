Le baseball d’hiver séduit toujours plus de jeunes à Alma 

Le Club de baseball d’Alma lancera sa prochaine saison de baseball d’hiver à la mi-janvier, une période qui correspond aux habitudes de l’organisation. Le programme s’échelonnera sur cinq semaines et se déroulera entièrement en intérieur.

Selon le président du club, Daniel Fortin, les activités hivernales misent surtout sur le développement technique. Comme l’espace intérieur limite la tenue de matchs complets, la majorité du temps est consacrée à des ateliers d’habiletés et de connaissances.

« On fait parfois des petites parties, mais en majorité du temps, on fait des ateliers pour développer les habiletés, les connaissances et les aptitudes », précise-t-il.

Les groupes sont également divisés afin que les jeunes puissent toucher à toutes les facettes du baseball, soutenus par un encadrement important.

« On a un ratio d’environ quatre ou cinq entraîneurs par session, donc on offre vraiment un bon suivi avec chaque joueur », ajoute M. Fortin.

Inscriptions

Les inscriptions ouvriront au début décembre. Le club prévoit accueillir environ 40 jeunes, comme l’hiver dernier, mais n’écarte pas la possibilité d’une hausse.

« Avec les Blue Jays de Toronto qui se sont rendus en finale des Séries mondiales, on a vraiment senti une effervescence pour le baseball. On pourrait donc s’attendre à voir quelques nouveaux s’inscrire », affirme le président.

Il souligne aussi que le baseball est en croissance constante à Alma depuis huit ans.

La clientèle hivernale est majoritairement composée de joueurs déjà actifs durant l’été.

« Je dirais qu’environ 80 % des jeunes qui jouent l’hiver ont joué l’été dernier. Et sur l’ensemble des joueurs d’hiver, environ 95 % s’inscrivent ensuite l’été », indique M. Fortin.

Selon lui, le programme hivernal contribue ainsi directement à attirer de nouveaux joueurs dans les équipes estivales.