Jacinthe Larouche souhaite consulter les citoyens pour orienter l’avenir du village

Élue par acclamation à la mairie de Saint-Henri-de-Taillon en octobre dernier, Jacinthe Larouche souhaite prendre le pouls des citoyens pour définir les projets qui seront entrepris au cours des quatre prochaines années.

La date de la consultation publique qui se déroulera sous le nom de Rêvons Saint-Henri-de-Taillon n’a cependant pas encore été déterminée. « Il faut prendre le temps de voir comment on peut réussir à rejoindre tout le monde », explique la mairesse.

Par le biais de sa démarche consultative, Jacinthe Larouche dit vouloir doter Saint-Henri-de-Taillon « d’une vision pour les cinq à dix prochaines années. Il faut identifier quels sont nos enjeux, quelles devraient être nos principales orientations. Je veux travailler là-dessus de concert avec la population et les autres élus, car je crois beaucoup en la participation citoyenne pour faire émerger des projets qui seront à la couleur de la municipalité. »

En attendant, la mairesse affirme reprendre le volant d’une municipalité qui jouit de bases solides alors que plusieurs projets d’infrastructures y ont été réalisés par le maire précédent, Laval Fortin.

« Les travaux que M. Fortin avait entrepris sont pas mal tous terminés. Sous son règne, il y a eu la rénovation de la marina, et puis il y a plusieurs chemins qui ont été réparés. Alors, il n’y a pas vraiment de dossiers qui ont été laissés en plan. »

Jacinthe Larouche cumule plusieurs années de bénévolat et a siégé à plusieurs conseils d’administration parallèlement à sa carrière comme directrice de caisse chez Desjardins.

Elle affirme avoir fait le saut en politique après avoir été encouragée par son entourage. « Je suis retraitée depuis trois ans, mais je continuais à faire du bénévolat au Saguenay étant donné que j’avais fini ma carrière là-bas. Donc là, j’ai décidé de mettre mon temps et mon expérience au profit de ma municipalité. »