La municipalité veut revitaliser le centre-ville du secteur de Métabetchouan en 2026

La Ville de Métabetchouan-Lac-à-Lacroix, soucieuse de préserver l’attractivité et la vitalité de son territoire, mettra en œuvre un Programme particulier d’urbanisme pour revitaliser le centre-ville du secteur de Métabetchouan.

Selon la municipalité, ce projet s’inscrit dans sa vision à long terme d’offrir à ces citoyens un cadre visuel et bâti attrayant et durable en plus de prévenir la dévitalisation de la ville et susciter un plus grand attrait envers celle-ci.

Pour André Fortin, maire de Métabetchouan-Lac-à-Lacroix, le moment en particulièrement bien choisi pour se lancer dans un tel projet puisque la municipalité connaîtrait un essor marqué grâce à ses infrastructures comme la piscine, l’aréna, la Véloroute des Bleuets et le site récréatif du Rigolet.

« Notre ville est en phase de développement. On vient de terminer un développement domiciliaire de 24 maisons dont tous les terrains ont été tous vendus, et un autre projet de 63 terrains est en cours. », explique-t-il.

Ce momentum est également valable le centre-ville du secteur de Métabetchouan qui, bien qu’utilisé, doit être optimisé davantage selon lui.

« On est vraiment dans une phase propice pour améliorer notre centre-ville et s’occuper des enjeux urbains. », souligne le maire. « Il y a des bâtiments vides qu’il faudrait acquérir pour leur donner une mission. On a aussi des terrains vacants et des demandes pour des logements abordables. », poursuit-il.

Recours à des services externes

Pour réaliser son projet de revitalisation, la Ville de Métabetchouan-Lac-à-Lacroix souhaite s’appuyer sur l’expertise du Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP), offert par la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean (SHL). Dans cette optique, la municipalité a confirmé son intérêt à participer, dès 2026, au Programme d’accompagnement en revitalisation et embellissement des municipalités du Saguenay–Lac-Saint-Jean, proposé par la SHL.

« Au niveau de l’urbanisme, on est assez bien structuré, mais avoir recours à une organisation, ce qui est intéressant c'est que ça nous permet de sortir de nos pantoufles, ça nous amène ailleurs et ça nous oblige à réfléchir. », souligne André Fortin, qui y voit une occasion de sortir des sentiers battus « Il ne faut pas faire ce que les autres font. Il faut essayer de faire des choses innovantes. », renchérit-il.

En plus d’accompagner les municipalités dans l’élaboration de leurs plans de revitalisation, ce programme vise à les aider à développer des outils favorisant la participation citoyenne dans le processus de réflexion.

« C’est important pour nous de consulter notre monde et que les gens se sentent impliqués là-dedans. », explique le maire.

Si son projet est retenu par le SARP, Métabetchouan-Lac-à-Lacroix devra débourser 12 000 $ pour bénéficier de cet accompagnement. Une partie de cette somme sera financée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du Programme de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire.