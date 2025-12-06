Les Sags s’illustrent, les Marquis trébuchent

Les Marquis de Jonquière ont connu une soirée difficile vendredi, s’inclinant 7-3 contre le Cool FM à Saint-Georges. Pendant ce temps, les Saguenéens de Chicoutimi ont offert une performance convaincante à domicile, disposant des Remparts de Québec par la marque de 4-1.

À Saint-Georges, les Marquis ont été réduits au silence jusqu’en troisième période, moment où ils accusaient déjà un retard de 4-0. Une poussée offensive leur a permis de revenir à 4-3, mais le Cool FM a rapidement repris le contrôle, ajoutant trois buts sans réplique pour sceller l’issue du match.

À Chicoutimi, les Sags ont dominé les Remparts d’un bout à l’autre, bombardant la cage adverse de 44 tirs contre seulement 18. Les locaux ont pris les devants 3-0 avant de voir Québec s’inscrire au tableau. Ils ont ensuite complété l’affaire pour l’emporter 4-1.

Les Saguenéens retrouveront la glace dimanche après-midi avec la visite du Drakkar de Baie-Comeau. Les Marquis seront pour leur part en action samedi à 19 h, alors qu’ils affronteront l’Assurancia de Thetford.