La grippe progresse à grande vitesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il n’y a pas que la neige qui est tombée tôt cette année au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que le pic d’activité de l’influenza pourrait concorder avec la période du temps des Fêtes qui s’en vient.

En entrevue à Radio-Canada, le Dr. Donald Aubin évoque que depuis quelques jours, l’influenza progresse à une vitesse folle au sein de la population. L’activité virale sera donc à son sommet à Noël, admet-il.

La santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean rappelle que la campagne de vaccination se poursuit et qu’il est toujours temps de se faire vacciner avant les rassemblements familiaux.

Le Dr. Aubin réitère également que le vaccin contient deux souches, soit le H1N1 et le H3N1, et que bien que la protection contre les virus ne soit pas à 100%, que ça permet de réduire la durée et les symptômes.

Parallèlement, le taux d’occupation des civières est assez faible dans les hôpitaux de la région. Dans les environs de 7h00 ce 12 décembre, il se situait à 42%.