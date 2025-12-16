L’Hôtel Universel d'Alma accueillera le réveillon de Noël de L’Offrande

Depuis maintenant près de 15 ans, les membres de la famille Fortin ont mis sur pied leur projet d’entraide communautaire L’Offrande. C’est donc avec un plaisir renouvelé que la famille et plusieurs bénévoles cuisineront pour offrir un réveillon de Noël à des personnes qui traversent une année difficile.

C’est le samedi 20 décembre, à partir de 10h00 à la salle Piékouagami de l’Hôtel Universel d’Alma, qu’aura lieu cette grande journée de cuisine qui rassemble annuellement entre 50 et 75 bénévoles. Il y a de nombreux habitués qui reviennent année après année.

La famille Fortin constate par ailleurs que depuis quelques années, un regain d’engagement communautaire chez les jeunes se fait sentir. On y cuisinera un réveillon complet pour plus d’une centaine de foyers.

Au menu: tourtière, salade de chou, condiment, tarte au sucre et pâtisseries. Entre le 22 et le 24 décembre, la famille Fortin et ses bénévoles s’activeront à aller livrer le fruit de leur journée de cuisine aux personnes et organisations ciblées, dont le temps des Fêtes promet d’être plus triste pour divers motifs tels que le deuil, la perte d’un emploi, l’isolement ou la maladie.

Rappelons que ce sont plus de 450 foyers et organisations qui ont reçu leur visite personnalisée à ce jour.