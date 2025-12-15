L’inflation se stabilise malgré la flambée des prix alimentaires

L’Indice des prix à la consommation (IPC) annuel du Canada est demeuré inchangé à 2,2 % en novembre selon les données publiées par Statistique Canada et rapportées par Radio-Canada.

En novembre, le prix des aliments achetés en magasin a bondi de 4,7 % d’une année à l’autre, contre 3,4 % en octobre, soit la plus forte hausse depuis décembre 2023 selon Statistique Canada. Cette accélération est principalement attribuable :

aux fruits frais (+4,4 %),

aux préparations alimentaires (+6,6 %),

au bœuf (+17,7 %),

et au café, dont le prix a explosé de 27,8 % sur une base annuelle.

Le prix des loyers et des services en ralentissement

La croissance des prix des loyers a ralenti à 4,7 %, comparativement à 5,2 % en octobre. Les prix des services suivent la même tendance, passant de 3,2 % à 2,8 % sur un an.

Les voyages organisés ont enregistré une baisse spectaculaire de 8,2 % en novembre, après une hausse de 2,6 % en octobre. Une diminution qui serait liée à une demande plus faible pour les destinations américaines.