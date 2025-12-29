Le port du masque obligatoire au CIUSSS

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite informer la population du changement de palier d’alerte pour le port du masque dans toutes ses installations.

Ce changement est mis en place en raison de la hausse des cas de virus respiratoires, dont l’influenza, de la pression exercée par cette hausse sur notre réseau et pour protéger la santé de tous.

Dans notre région, l’activité grippale progresse rapidement : le pourcentage de tests positifs est passé de 9,6 % à 25,1 % en deux semaines (contre 38 % à l’échelle provinciale) et devrait continuer à augmenter. La COVID-19 est présentement à un taux de positivité de 7,7 %.

À compter de demain, soit le 30 décembre 2025, le palier jaune sera appliqué. Ce palier implique les mesures suivantes : le port du masque est obligatoire pour les travailleurs et visiteurs à moins de deux mètres des usagers et recommandé pour les usagers et les accompagnateurs qui utilisent les services du CIUSSS.

Ce changement de palier est déterminé après l’analyse des données épidémiologiques régionales et provinciales, le nombre d’éclosions en cours dans les installations et le nombre de cas chez les usagers et les travailleurs.

Pour connaître le palier en vigueur et les secteurs ou clientèles touchés, des affiches informatives sont mises en place aux entrées des installations et des unités ou secteurs concernés.

Alternatives aux urgences

Considérant l’augmentation des virus respiratoires dans notre région, il est essentiel de rappeler aux citoyens les alternatives disponibles pour des soins non urgents. L’autosoin joue un rôle crucial dans la gestion de la santé quotidienne. En utilisant des ressources telles que les guides d’autosoins, les applications de santé et les conseils en ligne, les individus peuvent évaluer et traiter de nombreux problèmes de santé mineurs par eux-mêmes. En adoptant ces pratiques, il est possible de réduire la pression sur les urgences en cette période de propagation des virus.