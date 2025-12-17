Le festival hivernal Bifröst revient pour une deuxième édition

Le festival hivernal Bifröst sera de retour pour une deuxième édition les 20, 21 et 22 février 2026 à Place Festivalma

Pour l’occasion plus de 27 tonnes de glace seront transformées en œuvres d’art par six sculpteurs internationaux, offrant un spectacle visuel aux visiteurs qui pourront s’entretenir avec eux pour en apprendre davantage sur leur métier et leur histoire.

En plus des sculptures, les DJ Mike Demero, figure montante de la scène EDM québécoise, TIZI B2B Shieldie, ainsi que DJ Blaas et Cecethered performeront lors de l’événement. Une fois les spectacles terminés à Place Festivalma, les artistes continueront leurs performances au Café du Clocher et au Dooly’s les 20 et 21 février.

En clôture des festivités, Bifröst proposera des tours de traîneaux à chiens le dimanche 22 février, de 10 h à 13 h, sur les Plaines Vertes. Cette activité sera réservée aux détenteurs du Passeport Bifröst, avec un nombre de places limitées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

L’événement sera gratuit pour les enfants de 12 ans et moins, sur présentation d’une pièce d’identité. Les personnes désirant participer à l’événement auront le choix de se procurer le Passeport Bifröst au coût de 50 $, donnant l’accès complet de jour comme de nuit au festival, ou de se procurer un billet journalier au coût de 30 $ pour le 20 février et de 35 $ pour le 21 février. Pour une visite en après-midi et la découverte des sculptures, le tarif est fixé à 10 $.