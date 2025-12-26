Premiers au classement, les Jeannois misent sur le processus

À la pause du temps des Fêtes, les Jeannois du Collège d’Alma peuvent se targuer d’un premier rang au classement général de la division 1, forts d’une fiche impressionnante de 17 victoires en 22 rencontres. Un résultat qui reflète le travail accompli depuis le début de la saison, mais qui ne détourne pas l’attention du personnel d’entraîneurs de l’essentiel, c’est-à-dire le processus.

« Le classement, pour moi, c’est comme une gommette au tableau pour souligner tout notre travail, image l’entraîneur-chef de l’équipe, Pascal Hudon. On est heureux d’être là, mais on ne doit pas y accorder trop d’importance. »

Il rappelle d’ailleurs que neuf matchs se sont décidés en prolongation, dont six remportés par les Jeannois.

« Si on enlève ces points-là, on serait quatrièmes. »

Au-delà des chiffres, le pilote des Jeannois se dit surtout fier de l’identité développée par son équipe. Le club a démontré à maintes reprises son caractère, notamment en fin de rencontre. À quatre occasions cette saison, le gardien a été retiré au profit d’un attaquant, permettant à l’équipe de créer l’égalité et de forcer la prolongation.

« On n’abandonne jamais. Les gars respectent les consignes et se battent jusqu’à la fin. »

Forces

Le jeu défensif demeure l’une des grandes forces de la formation almatoise. Encore cette année, les Jeannois figurent parmi les équipes accordant le moins de buts dans la ligue, particulièrement à forces égales.

« C’est très important en vue des séries, où le jeu se déroule beaucoup plus à cinq contre cinq », souligne Pascal Hudon.

La profondeur de l’alignement contribue également au succès, alors que les troisième et quatrième trios jouent un rôle clé soir après soir. À cela s’ajoute une discipline exemplaire, alors que les Jeannois comptent parmi les équipes les moins punies du circuit.

Jeune équipe

Malgré ce succès, l’entraîneur-chef rappelle que son groupe demeure jeune. Le noyau est composé en grande partie de joueurs de 18 ans, déjà à leur deuxième saison dans la ligue, auxquels s’ajoutent de jeunes de 17 ans qui ont progressé plus rapidement que prévu.

« Je pensais qu’on serait dans le top 4 à ce moment-ci de la saison, mais pas premiers », admet-il.

Perfectionnement

Des ajustements restent toutefois à faire en seconde moitié de campagne. Les unités spéciales sont au cœur des priorités, tant en avantage qu’en désavantage numérique.

« On fait bien, mais il y a encore de petites erreurs à corriger, des détails qui peuvent faire la différence », explique Pascal Hudon, qui souhaite aussi accentuer le travail de perfectionnement, notamment au niveau du positionnement et de l’approche au porteur.