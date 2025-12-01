Une célébration pour l'accueil des nouveaux arrivants

Le 28 novembre 2025, le Lac-Saint-Jean a déroulé le tapis rouge pour ses nouveaux arrivants lors de la Fête des nouvelles et nouveaux résident(e)s, un événement organisé conjointement par Place aux jeunes en région - Lac-Saint-Jean-Est et Portes ouvertes sur le Lac qui s’est déroulé à la Salle communautaire Michel-Marc Bouchard.

Une soixantaine de participants composés de gens faisant un retour en région, d’immigrants, d’étudiants internationaux et de travailleurs étrangers, installés dans la région au cours des six derniers mois, ont profité d’un souper offert par les organisateurs pour faire de nouvelles connaissances.

« L’objectif de la fête est de leur souhaiter la bienvenue, de les accueillir comme il faut puis de leur offrir la chance de tisser des liens avec de nouvelles personnes. », a expliqué Marie Semel, agente pour Place aux jeunes en région – Lac-Saint-Jean-Est.

Cette initiative, organisée deux fois par année, vise également à favoriser la rétention des personnes ayant récemment emménagé dans la région et à briser l’isolement.

« On est content que les gens viennent chez nous, mais ce qu'on veut c’est qu’ils restent puis qu’ils se sentent bien. », a ajouté Marie Semel.

Des parcours différents

Parmi les personnes présentes à la soirée se trouvait Gabriel qui a troqué l’effervescence de Québec pour la tranquillité du Lac-Saint-Jean.

« Ça faisait quelques années que j’habitais à Québec, mais je savais que je voulais m’établir en région. Je n’avais pas encore choisi laquelle, puis la rencontre de ma copine a fait pencher la balance », a-t-il raconté.

Installé à Alma depuis six mois avec sa conjointe originaire de Labrecque ainsi que leur enfant, Gabriel se dit chanceux de pouvoir déjà compter sur un réseau composé de parents et d’amis.

« C'est sûr que ça nous aide d'avoir un peu de famille et déjà quelques amis. On connaît aussi quand même bien les lieux. », a-t-il souligné.

Toutefois, ce déménagement vient aussi avec quelques défis pour la jeune famille qui essaie d’éviter de s’alimenter à l’épicerie.

« Il faut trouver nos nouvelles sources d’approvisionnement, mais il y a de belles fermes dans la région et l’on mange bien. », a expliqué Gabriel.

Autre personne récemment arrivée au Lac-Saint-Jean, Célyne a traversé l’Atlantique pour venir au Québec.

« Je suis arrivée le 23 août à Alma pour suivre une formation en ébénisterie. Je voulais quitter la France, découvrir le beau pays qu’est le Québec et, comme j’aime beaucoup la nature, j'ai choisi le Lac-Saint-Jean. », a-t-elle confié.

Étudiante au Centre de formation professionnelle d’Alma, Célyne est très reconnaissante de l’accueil qui a été réservé aux étudiants internationaux.

« La personne qui s’est occupée de nous est une perle. Elle nous a accompagnés dès le début, même avant notre arrivée, et je ne me suis jamais sentie perdue. », a-t-elle raconté.

Malgré cela, son quotidien reste ponctué de défis, notamment l’adaptation à la conduite hivernale et au rythme scolaire

« En France, je travaillais. Ici, il faut se remettre au rythme d'étudiant, être actif toute la journée et apprendre des choses. Mon cerveau est en ébullition ! Et puis, il y a les nouveaux termes et les accents… C’est très fatigant, mais c'est une bonne fatigue qui ne me fait pas regretter mon arrivée ici. Je m’y sens à ma place. », a-t-elle affirmé.

Les instances municipales impliquées dans le processus d’intégration

Présent lors de la Fête des nouvelles et nouveaux résident(e)s, le conseiller municipal de la ville d’Alma, Olivier Larouche, s’est réjoui de voir un grand nombre de participants.

« C’est vraiment plaisant de voir qu'on attire des gens dans notre beau petit coin de pays. », a-t-il souligné en précisant que la Ville d’Alma, en collaboration avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est, s’engage à soutenir à toutes les futures initiatives touchant l’intégration de nouveaux arrivants.

D’ailleurs, la municipalité, avec le soutien de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, offre déjà aux nouveaux résidents des paniers d’accueil contenant de l'information sur les services municipaux et les différents lieux ainsi que des billets donnant accès à des activités sportives et culturelles.