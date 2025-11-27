La Maison Festivalma devient Gagne ton demi-million

Le 27 novembre 2025, Festivalma a dévoilé sa nouvelle campagne de financement : « Gagne ton demi-million ». Cette formule, pensée pour être plus moderne et aligné sur les besoins et les attentes de la population, offrira à un détenteur ou une détentrice de billet la chance de remporter 500 000 $ en argent.

Ce virage marque la fin de la traditionnelle Maison Festivalma, une décision motivée par des plusieurs enjeux selon Jean-Sébastien Fortin, président de Festivalma.

« Au fil des années, Festivalma a été confronté à des réalités bien actuelles : la hausse importante des coûts de terrain, des matériaux, de la main-d’œuvre et plus largement du coût de la vie. Construire une maison devenait non seulement de plus en plus dispendieux, mais aussi de plus en plus complexe à gérer pour notre équipe. », a-t-il expliqué.

En parallèle, l’organisation a pris le temps de consulter les Almatois et les Almatoises, notamment lors d’un groupe de discussion en mai dernier, afin d’appuyer sa décision.

« Les commentaires étaient clairs : les gens désirent avoir la liberté de choisir. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous franchissons un virage important. », a poursuivi M. Fortin.

Selon lui, 98% des gagnants choisissaient de conserver la maison, mais la mettaient rapidement en vente en raison de sa valeur largement supérieure au prix en argent qu'il était possible de choisir en contrepartie.

« Avec un 500 000 $, la personne peut soit rénover sa maison actuelle ou financer ses rêves en tout genre. », a-t-il souligné.

Une transition numérique

Depuis plusieurs années, Festivalma s’est engagé à devenir une organisation plus responsable et à réduire son empreinte environnementale. Avec la nouvelle campagne « Gagne ton demi-million », l’organisation en profite pour concrétiser cet engagement.

« Le modèle de la Maison Festivalma exigeait beaucoup de ressources, l’impression de milliers de billets au fil des années ainsi que de nombreux déplacements, logistiques, matériel et j'en passe. », a expliqué Janie Maltais, directrice générale de Festivalma.

Ainsi, la campagne de financement sera entièrement numérique. Une transition réalisée en collaboration avec Pythagore IA, une entreprise de Roberval.

Tout le processus d’achat des billets pour le tirage se fera désormais en ligne, offrant un fonctionnement plus efficace, plus transparent et plus accessible selon Janie Maltais. Les personnes ayant plus de difficulté pourront obtenir de l’aide aux points de vente partenaire qui seront mobilisés afin d’accompagner les citoyens dans l’achat en ligne.

Les billets en vente dès maintenant

La vente des billets a débuté le 27 novembre 2025 à 10 h, exclusivement en ligne sur demillion.com et, à compter du 1er décembre, ceux-ci seront disponibles dans les points de vente partenaires et au bureau de Festivalma. Un total de 5 800 billets sera mis en circulation au coût de 150 $ chacun.

Le 18 décembre 2025, une carte-cadeau Métro d’une valeur de 500 $ sera remise à un acheteur ayant acquis son billet avant cette date. Le tirage du demi-million se tiendra le 14 février 2026, au Saint-Crème à Alma.

« On est confiant que la population va embarquer dans cette nouvelle tradition qui va se poursuivre à travers le temps. », a conclu Janie Maltais.