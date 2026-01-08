Le party des Sags

Je ne me souviens pas avoir vu les Saguenéens de Chicoutimi y aller « all-in » comme on dit en langage de sport, eux qui ont sacrifié plusieurs choix de repêchage ainsi que de jeunes joueurs ces dernières semaines. Ne soyez pas surpris si certains choix reviennent à Chicoutimi en retour d’un joueur de l’édition actuelle lors du prochain repêchage.

Qu’on aime ou pas les échanges «élastiques», ils sont légitimes et font partie du jeu. En bref, l’avenir des Sags est mince et je n’ai aucun problème avec ça. Comme je l’ai écrit dans ma chronique précédente, les partisans méritent une coupe, peut-être 2. Pour avoir été témoin du match Sags-Remparts du 31 décembre, une chose m’a sauté aux yeux, les bleus sont gros !!! La majorité des joueurs sont au-dessus du six pieds et beaucoup sont au-delà du 180 livres. Tout est là pour veiller tard.

Vous voulez un autre argument de poids en faveur du party des Sags? L’inatteignable Coupe Mémorial est plus accessible que jamais.Cette même coupe qui semble être uniquement réservé aux équipes riches de la LHJMQ n’est pas si loin.

Pourquoi? Depuis que la NCAA accepte des joueurs du junior canadien, les ligues de l’ouest et de l’Ontario se sont faites littéralement dévalisées de leurs meilleurs éléments. Même les puissants Knights de London des frères Hunter n’ont pas été épargnés. La saignée fut moins importante au Québec. Je ne crois pas que ce soit une question de talent, mais plutôt de langage. Ce n’est pas évident pour un joueur qui se «débrouille» en anglais sans être un étudiant modèle d’être attitré par la NCAA. Tout ça ensemble fait en sorte que le reste du pays est affaibli plus que jamais.

Mon dernier point en faveur du party des Sags : la mutation de la LHJMQ. Éventuellement, il y aura de plus en plus de joueurs qui vont quitter à 18 et 19 ans. Huang et Lecompte vont le faire l’an prochain alors qu’ils joindront une université américaine. Inutile de les blâmer, je comprends bien leur choix. Compétitionner avec les programmes universitaires est totalement irréaliste. Dans ma boule de cristal, je vois la ligue se rajeunir avec un plus grand nombre de joueurs de 16 ans dans chacune des formations.

Quoique, nous avons appris que Zaac Charbonneau, l’un des meilleurs espoirs pour le prochain repêchage de la LHJMQ, ira jouer dans la USHL avec Muskegon. En plus de perdre des joueurs matures vers la NCAA, si une majorité d’espoirs de 16 ans tournent le dos à la ligue pour évoluer chez nos voisins du sud, il va y avoir un «cristie» de problème. J’ai hâte de voir comment le président, Mario Cecchini, va diriger la ligue à travers cette tempête, lui qui était le premier à dire que c’était une bonne chose de voir la NCAA accepter ses poulains. Ayoye oui.

Bref, avec tout cette insécurité autour de la ligue, le timing est excellent pour que Yannick nous orchestre le party de l'année. Allez, fait nous veiller tard Yanick, mes souliers sont bien «shinés» et je suis prêt à me coucher passer 3 heures.