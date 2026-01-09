Un homme retrouvé mort carbonisé dans son véhicule à Alma

Les pompiers d’Alma et les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés sur les lieux d’un incendie durant la nuit, derrière la Clinique Uniprix de l’Avenue du Pont Sud. Un véhicule était alors en feu.

C’est lorsque l’incendie a été éteint qu’on a constaté qu’un homme était dans le véhicule. Le sergent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec brosse le portrait du triste événement.

« Ce matin, les services d’urgence ont été alerté par un passant qu’il y avait un véhicule en feu dans le stationnement derrière le 933 Du Pont Sud à Alma. Après l’extinction, les policiers et les pompiers ont découvert le corps d’un homme inanimé. », raconte-t-il.

« Le constat de décès a été fait sur place. Peut-être qu’il s’agit d’un acte volontaire », précise-t-il, ajoutant qu'il ne s'agit pas d'un acte criminel.

Selon le sergent Beaulieu, les policiers se doutent de l’identité de la victime. On attend toutefois la confirmation officielle.

« On a une bonne idée de qui il s’agit. Maintenant, il devra être identifié à la satisfaction du coroner. Vous comprendrez qu’à la suite d’un incendie, l’identification ne se fait pas aussi simplement. », explique-t-il.

Le technicien en scène d’incendie se rendait sur place ce vendredi matin pour tenter d’en apprendre davantage sur les circonstances exactes du sinistre.