Les entrepreneurs forestiers en situation critique

La récolte de bois est en chute libre partout au Québec, alors que les entrepreneurs forestiers travailleront une dizaine de semaines de moins qu’à la normale. Les mauvaises conditions de marché et les tarifs américains écourteront notamment la récolte hivernale qui se terminera un mois plus tôt, soit dès le mois de février.

Robin Saint-Pierre, propriétaire de Forestiers SGB, rappelle que malgré la baisse d’activité d’affaires, l’entreprise doit payer les termes sur les machines, les réparations, et les assurances, qui font partie des frais fixes à assumer.

Il craint que son entreprise ne passe pas à travers ces temps difficiles, malgré un plan d’action pour redresser la situation. L’arrêt printanier se fera plus tôt cette année, à compter de la moitié ou de la fin février pour la majorité des entrepreneurs.

Tous les acteurs espèrent une reprise du marché de la construction aux États-Unis pour relancer l’industrie. Une baisse des taux d’intérêt à long terme pourrait notamment stimuler le marché. À défaut d’avoir un impact sur le marché américain, les gouvernements québécois et canadien devraient voter une loi pour obliger d’inclure un certain pourcentage de bois dans les nouvelles constructions, estime Robin Saint-Pierre, qui espère des jours meilleurs.