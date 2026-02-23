SUIVEZ-NOUS

Lundi, 23 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 42s

Violence des cartels

Climat social instable au Mexique

Le 23 février 2026 — Modifié à 12 h 47 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Un baron de la drogue mexicain, El Mencho, est tombé sous les balles des policiers dimanche. L’homme était à la tête du Cartel de Jalisco Nouvelle Génération, qui régnait dans 23 des 32 états mexicains, s’adonnant notamment au trafic de drogues, à de l’extorsion, et à du blanchiment d’argent.

D’intenses scènes de violence et des explosions ont éclaté dans certaines régions du Mexique, forçant habitants (et touristes) à se réfugier et à se barricader, notamment dans l'État de Jalisco, où se situe entre autres Puerto Vallarta La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a lancé un appel au calme à sa population sur son compte X, voulant se montrer rassurante, citant que dans la majeure partie du territoire national, les activités se déroulent tout à fait normalement.

Le gouvernement canadien demande à ses ressortissants présents dans l'État de Jalisco de faire preuve d'une grande prudence en raison de l'escalade de violence. Les transporteurs Air Canada, Porter et WestJet ont pour leur part temporairement suspendu leurs activités à l'aéroport international de Puerto Vallarta. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa injecte 316,7 M$ dans la lutte contre les feux de forêt
Publié à 15h00

Ottawa injecte 316,7 M$ dans la lutte contre les feux de forêt

Après une année 2025 marquée par la deuxième pire saison de feux de forêt de l’histoire du pays, Ottawa annonce un nouvel investissement pour renforcer la capacité de lutte aérienne contre les incendies. Le gouvernement fédéral consacrera 316,7 millions de dollars additionnels sur cinq ans au Centre interservices des feux de forêt du Canada ...

LIRE LA SUITE

Près de 160 coureurs bravent le froid du Lac-Saint-Jean
Publié à 8h00

Près de 160 coureurs bravent le froid du Lac-Saint-Jean

Le froid mordant du Lac-Saint-Jean n’a pas empêché près de 160 coureurs et une centaine de bénévoles de prendre part, samedi, aux Courses CRYO 2026, un événement hivernal au profit de la Fondation Sur la pointe des pieds. L’argent amassé permettra à des jeunes de 14 à 39 ans atteints de cancer de participer gratuitement à des expéditions d’aventure ...

LIRE LA SUITE

Début des candidatures pour le concours Tournez-vous vers l’excellence!
Publié le 20 février 2026

Début des candidatures pour le concours Tournez-vous vers l’excellence!

La Financière agricole du Québec (FADQ) relance son concours Tournez-vous vers l'excellence! pour une 21ᵉ édition avec l’objectif de mettre en lumière la relève agricole du Québec. L’appel de candidatures, ouvert depuis hier, se poursuivra jusqu’au 30 avril 2026, laissant aux jeunes entrepreneures et entrepreneurs admissibles le temps de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES